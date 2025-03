LIVE Snowboardcross, Erzurum 2025 in DIRETTA: Michela Moioli ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale della tappa di Erzurum, appuntamento della Coppa del Mondo di snowboardcross. Michela Moioli a caccia del podio per lasciarsi alle spalle il mancato approdo alla big final di Cortina d’Ampezzo. Semaforo verde alle 11.30 italiane.

Sei azzurri convocati per la spedizione in medio-oriente. A rappresentare il tricolore saranno, in campo femminile, Michela Moioli e Lisa Francesia Boirai. Sul fronte maschile, spazio a Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Niccolò Colturi e Matteo Menconi. Michela Moioli ha ambizioni di podio dopo aver mancato l’accesso alla big final nella tappa casalinga di Cortina d’Ampezzo, nell’ultimo appuntamento.

Tappa turca che rappresenta il giro di boa della stagione della Coppa del Mondo. Ci troviamo ad Erzurum, capoluogo dell’omonima provincia situata nell’Anatolia orientale. Protagonista l’impianto sciiistico del Monte Palandoken, complesso che ha ospitato nel 2011 l’Universiade invernale e, nel 2012, i campionati mondiali juniores di sci nordico.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della tappa turca di Erzurum, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2025 di snowboardcross. Le fasi finali inizieranno alle ore 11.30 italiane: non perdete neanche una heat grazie al nostro continuo aggiornamento batteria per batteria.