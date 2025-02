Calendario Mondiali sci nordico Trondheim 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Si disputeranno a Trondheim, in Norvegia, dal 27 febbraio all’8 marzo, i Mondiali 2025 di sci nordico, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: si tratta di un ritorno nella città norvegese della rassegna iridata a 28 anni di distanza dall’edizione del 1997.

Nello sci di fondo il numero totale di titoli assegnati sarà dodici, equamente distribuiti fra uomini e donne, mentre nel salto con gli sci gli ori in palio saranno sette, con una prova mista, infine nella combinata nordica saranno sei le gare da medaglia, con una prova mista.

Le gare dei Mondiali di sci nordico 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari dei Mondiali di sci nordico 2025.

CALENDARIO MONDIALI SCI NORDICO 2025

SCI DI FONDO

Giovedì 27 febbraio

10.00 Qualificazioni sprint tl maschile e femminile

12.30 Finali sprint tl maschile e femminile

Sabato 1° marzo

14.00 Skiathlon 20 km maschile

Domenica 2 marzo

14.00 Skiathlon 20 km femminile

Martedì 4 marzo

13.00 10 km tc maschile

15.30 10 km tc femminile

Mercoledì 5 marzo

11.00 Qualificazioni team sprint tc maschile e femminile

14.30 Finali team sprint tc maschile e femminile

Giovedì 6 marzo

13.00 Staffetta 4×7.5 km maschile

Venerdì 7 marzo

15.15 Staffetta 4×7.5 km femminile

Sabato 8 marzo

11.30 50 km tl mass start maschile

Domenica 9 marzo

11.30 50 km tl mass start femminile

SALTO CON GLI SCI

Giovedì 27 febbraio

20.30 Qualificazioni NH femminile

Venerdì 28 febbraio

14.00 NH femminile

Sabato 1° marzo

17.15 Team LH femminile

20.30 Qualificazioni NH maschile

Domenica 2 marzo

17.15 NH maschile

Mercoledì 5 marzo

16.15 Mixed team LH

Giovedì 6 marzo

17.00 Team LH maschile

20.30 Qualificazioni LH femminile

Venerdì 7 marzo

14.00 Qualificazioni LH maschile

17.15 LH femminile

Sabato 8 marzo

16.00 LH maschile

COMBINATA NORDICA

Giovedì 27 febbraio

15.00 Mass start 5 km femminile

18.20 NH femminile

Venerdì 28 febbraio

12.00 Mixed team NH

16.15 Mixed team 2×5 km+2×2,5 km

Sabato 1° marzo

12.00 NH maschile

16.15 Compact 7.5 km maschile

Domenica 2 marzo

12.00 NH femminile

16.15 Gundersen 5 km femminile

Giovedì 6 marzo

11.30 Team LH maschile

15.50 Team 4×5 km maschile

Sabato 8 marzo

09.30 LH maschile

14.30 Gundersen 10 km maschile

PROGRAMMA MONDIALI SCI NORDICO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire).

Diretta streaming: RaiPlay, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.