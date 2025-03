LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: sarà solito monologo svizzero?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara di apertura della tappa slovena della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile. Dopo il week end di Crans Montana dedicato alle discipline veloci inizia sulla neve slovena il fine settimana dedicato alle prove tecniche.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Adelboden, settimo appuntamento stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e anche se quest’anno è stato meno dominante rispetto al passato, lo conferma il quarto posto ottenuto nella gara iridata. Lo svizzero, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di conquistare il quarto trionfo della stagione in gigante che è la sua gara prediletta, dopo quelli di Val d’Isere, dell’Alta Badia e di Adelboden. I riflettori sono tutti puntati su di lui, anche se non è l’unico favorito della gara.

Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: i norvegesi Alexander Steen Olsen, due vittorie quest’anno, Henrik Kristoffersen e Felix McGrath, che monopolizzarono il podio nella prima gara di Soelden, sono forse i più attesi ma, a proposito di podio, attenzione al brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul podio ci è salito in gigante sulla Birds of Prey, agli svizzeri, saliti sul podio del gigante mondiale, Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera a Beaver Creek e Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi di Odermatt nell’anno passato, gli austriaci Raphael Haaser, che vuole confermarsi anche in Coppa del Mondo dopo l’exploit nella gara iridata, Patrick Feurstein e Thomas Brennsteiner, sul podio in Val d’Isere, lo sloveno Zan Kranjec, terzo a Beaver Creek, il croato Filip Zubcic e il francese Leo Anguenot che è stato secondo in Alta Badia.

In campo italiano, la squadra azzurra si è comportata discretamente in questa stagione, con un punto di riferimento che è Luca De Aliprandini, veterano azzurro, che ha ottenuto il miglior risultato ad Adelboden salendo sul podio, mentre è uscito deluso dalla gara iridata e oggi cerca riscatto. Attenzione anche ad Alex Vinatzer che in slalom non riesce a trovare la sua dimensione e cercherà di rifarsi in gigante. Gli altri azzurri al via sono Raffaele Della Vite, Simon Talacci, Stefano Pizzato, Giovanni Borsotti, tutti a caccia di una non facile qualificazione nella seconda manche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara di apertura della tappa slovena della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 9.30, seconda manche alle 12.30. Buon divertimento!