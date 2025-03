LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: campionesse d’Italia per chiudere da imbattute la regular season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale di Conegliano-Perugia, 26esima ed ultima giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile. La parola chiave è spensieratezza: entrambe le formazioni hanno raggiunto con merito i checkpoint prefissati e si preparano al rush finale. Semaforo verde alle 20.30!

Perugia è reduce da 3 successi nelle ultime quattro gare: l’ultimo (in ordine cronologico) il 3-0 inflitto alle friulane del Talmassons nell’infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio che ha permesso di festeggiare il grande traguardo della salvezza davanti al proprio pubblico. La formazione umbra affronta le pantere con la testa libera, consapevole che la stagione proseguirà con la partecipazione ai play-off challenge per un posto nella prossima edizione della terza coppa europea. Le possibili rotazioni di Conegliano unite alla serenità di Perugia potrebbero regalarci un match giocato sulle ali dell’entusiasmo, senza esclusioni di colpi.

Conegliano per chiudere al meglio una regular season che l’ha vista (come di consueto nelle ultime stagioni) dominare in largo e in lungo. Per la formazione veneta ultimo appuntamento in regular season contro Perugia, compagine che occupa il 10° posto in campionato con 25 punti all’attivo. Possibile turnover per Mister Santarelli che inevitabilmente proverà a far rifiatare lo zoccolo duro della sua squadra per permettere qualche rotazione in più, in vista di un finale di stagione che impegnerà le venete su più fronti.

incontro valevole per la 26esima giornata (l'ultima della regular season) del Campionato di Serie A1 femminile. Si parte alle 20.30.