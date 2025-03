LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: pole di Marc Marquez davanti ad Alex, Bagnaia 3°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.38 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per la prima gara della stagione!

05.36 A questo punto tutto è pronto per la Sprint Race che scatterà alle ore 09.00!

05.34 La pole position del GP di Thailandia va quindi a Marc Marquez con 146 millesimi su Alex e 173 su Bagnaia. In seconda fila Franco Morbidelli, nono Bezzecchi.

05.32 RIEPILOGO TEMPI QUALIFICHE

1 Marc MARQUEZ 93 1:28.782 3 1:28.954 9 9 338.5 9 5 Ducati Ducati Lenovo Team 2 Alex MARQUEZ 73 1:28.928 3 0.146 1:29.035 8 8 337.5 8 4 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Francesco BAGNAIA 63 1:28.955 5 0.173 2:31.208 8 9 0.0 8 5 Ducati Ducati Lenovo Team 4 Jack MILLER 43 1:29.090 5 0.308 1:54.119 8 8 324.3 7 4 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 5 Ai OGURA 79 1:29.134 3 0.352 1:29.624 9 9 337.5 9 5 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 6 Franco MORBIDELLI 21 1:29.171 6 0.389 1:29.209 8 9 0.0 4 4 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Pedro ACOSTA 37 1:29.320 8 0.538 1:29.320 8 8 337.5 4 4 KTM Red Bull KTM Factory Racing 8 Raul FERNANDEZ 25 1:29.367 7 0.585 18.447 1.01.733 1.26.718 1:48.837 8 9 334.3 8 4 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 9 Marco BEZZECCHI 72 1:29.381 3 0.599 18.249 1:31.638 6 7 338.5 6 2 Aprilia Aprilia Racing 10 Fabio QUARTARARO 20 1:29.389 9 0.607 1:29.389 9 10 0.0 4 4 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 11 Joan MIR 36 1:29.422 6 0.640 2:36.758 7 8 0.0 7 3 Honda Honda HRC Castrol 12 Johann ZARCO 5 1:29.609 3 0.827 18.345 44.018 1.06.781 1.29.646 1:29.646 8 8 333.3 8 4 Honda CASTROL Honda LCR

BANDIERA A SCACCHI! LA POLE VA A MARC MARQUEZ, POI ALEX E BAGNAIA.

-1 minuto: Marquez ci prova di nuovo ma non migliora. Con le bandiere gialle ha senso lanciarsi? Bagnaia infatti si ferma ai box.

-2 minuti: Morbidelli centra il sesto tempo in 1:29.171 a 389 millesimi. Cade Bezzecchi intanto.

-3 minuti: Bagnaia record nel T1, risponde Marquez con 43 millesimi di vantaggio. Pecco chiude in 1:29.173 e non migliora. Lo spagnolo rallenta nel T3.

-4 minuti: Bagnaia arriva al T1 con 10 millesimi di ritardo, quindi al T2 con 192. Il ducatista si presenta al T3 con 235 e chiude in 1:28.955 terzo a 173!

-5 minuti: Marc Marquez attende ancora qualche istante, mentre Bagnaia si lancia ora!

-6 minuti: il tempo di Marc Marquez sembra migliorabile solo dal Cabroncito. La pole è già nelle sue mani? Bagnaia deve assolutamente ritornare in prima fila.

-7 minuti: di nuovo tutti ai box, pronti subito ad uscire per gli ultimi time attack.

-8 minuti: Acosta chiude un altro giro in 1:29.385ed è settimo a 603 millesimi, Quartararo nono a 740.

-9 minuti: Ogura terzo! Il giapponese si ferma a 352 millesimi dalla vetta, quindi quinto Morbidelli a 489 davanti a Bezzecchi a 599

-10 minuti: Bagnaia si rilancia e chiude il secondo giro ma rallenta nel T3. Alex Marquez vola in 1:28.928 ma Marc fa il vuoto in 1:28.782!

-11 minuti: Bagnaia chiude il suo primo tentativo in 1:29.259 con 231 millesimi su Alex Marquez, quindi ora Acosta secondo a 214.

-13 minuti: i piloti si lanciano per il primo giro! Sale la tensione a Buriram!

-14 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo la sessione. Bagnaia sfida i Marquez?

05.15 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q2!! ORA è CACCIA ALLA POLE POSITION!!

05.12 I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q2

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.020 23 23 337.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.072 26 26 0.052 0.052 336.4

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.262 22 23 0.242 0.190 336.4

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.267 19 20 0.247 0.005 338.5

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.306 22 25 0.286 0.039 335.4

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.398 21 23 0.378 0.092 332.3

7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.462 20 20 0.442 0.064 334.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.485 23 27 0.465 0.023 335.4

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.597 22 23 0.577 0.112 335.4

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.608 20 25 0.588 0.011 333.3

05.10 RIEPILOGO TEMPI Q1

1 Francesco BAGNAIA 63 1:29.180 3 1:44.354 4 4 332.3 3 3 Ducati Ducati Lenovo Team 2 Jack MILLER 43 1:29.186 7 0.006 18.255 43.691 1.06.278 1.29.186 1:29.186 7 8 0.0 7 3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 3 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.237 7 0.057 1:29.237 7 8 0.0 7 3 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 4 Brad BINDER 33 1:29.468 6 0.288 1:29.641 7 8 0.0 3 3 KTM Red Bull KTM Factory Racing 5 Fermin ALDEGUER 54 1:29.484 9 0.304 1:29.484 9 9 334.3 9 5 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 6 Luca MARINI 10 1:29.532 6 0.352 1:29.685 7 8 0.0 7 3 Honda Honda HRC Castrol 7 Miguel OLIVEIRA 88 1:29.587 6 0.407 1:33.332 7 8 0.0 4 4 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 8 Maverick VIÑALES 12 1:29.701 5 0.521 1:30.221 7 8 0.0 4 4 KTM Red Bull KTM Tech3 9 Alex RINS 42 1:29.733 6 0.553 28.925 59.155 1.24.907 1:29.766 7 8 148.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 10 Enea BASTIANINI 23 1:29.916 7 0.736 1:34.855 8 9 0.0 4 KTM Red Bull KTM Tech3 11 Somkiat CHANTRA 35 1:30.076 7 0.896 1:34.209 8 9 0.0 8 3 Honda IDEMITSU Honda LCR 12 Lorenzo SAVADORI 32 1:30.630 6 1.450 2:04.204 8 9 0.0 8 4 Aprilia Aprilia Racing

05.08 Pecco Bagnaia e Jack Miller passano alla Q2. Il ducatista si è preso un rischio e ha tirato un sospiro di sollievo…

05.06 Miller chiude in 1:29.186 a soli 6 millesimi da Bagnaia! Oliveira non migliora. Di Giannantonio ci riprova e chiude in 1:29.237 a 51 millesimi da Miller! Che beffa!

05.05 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Oliveira e Miller di nuovo record nel T1! Assalto alla top2! Bagnaia rischia?

05.04 Migliorano tutti! Oliveira sale al secondo posto a 407 millesimi, ma ora è Miller al secondo posto a 171 millesimi da Bagnaia!

05.03 Bastianini chiude in 1:30.047 e rimane lontano dalla top2, Vinales sale in quarta posizione a un decimo esatto da Diggia.

05.02 Aldeguer chiude il suo giro in 1:29.657 e si porta a 56 millesimi da Di Giannantonio!

05.00 Bagnaia probabilmente sa che il tuo tempo è inattaccabile. Ora partono gli altri!

04.59 Di nuovo tutti in azione! Bagnaia rimane ai box.

04.57 Tutti ai box in questo momento. Mancano 7 minuti al termine. Al momento Bagnaia comanda con 421 millesimi su Di Giannantonio a 550 su Miller.

04.56 Giro di cool-down per Bagnaia che torna ai box come Diggia. Aldeguer quinto a 762 millesimi, sesto Marini a 763

04.55 Binder si piazza al terzo posto a 598 millesimi dalla vetta, scalzato ora da Miller che si ferma a 550.

04.54 Bagnaia si rilancia, arriva al T2 con 78 millesimi di ritardo, quindi al T3 diventano 167 di vantaggio e chiude il suo secondo tentativo in 1:29.180!

04.53 Bagnaia chiude il suo primo tentativo in 1:29.464 e mette subito 212 millesimi su Di Giannantonio e 511 su Aldeguer

04.52 I piloti si lanciano per il primo giro lanciato. Tutti in pista ora, si parte!

04.51 Si parte! A parte Vinales e Binder sono già tutti in azione! Chi saranno i 2 che voleranno in Q2?

04.50 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q1 DEL GP DI THAILANDIA!

04.48 I piloti che prenderanno parte alla Q1:

11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.681 28 28 0.661 0.073 337.5

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.695 21 26 0.675 0.014 338.5

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.711 18 23 0.691 0.016 337.5

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.746 18 21 0.726 0.035 334.3

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.753 21 21 0.733 0.007 337.5

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.787 21 26 0.767 0.034 331.2

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.982 24 24 0.962 0.195 335.4

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.985 23 24 0.965 0.003 335.4

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.165 21 21 1.145 0.180 336.4

20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.269 22 24 1.249 0.104 336.4

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.286 17 23 1.266 0.017 333.3

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.024 20 24 2.004 0.738 335.4

04.45 Pecco Bagnaia ha girato poco ma bene. Il due volte campione del mondo della MotoGP evidentemente ha risolto almeno in parte i problemi a livello di feeling con la moto di ieri. Vedremo se saprà confermarlo anche in qualifica.

04.43 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 Franco MORBIDELLI 21 1:29.629 11 1:44.920 13 14 0.0 5 8 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 2 Marc MARQUEZ 93 1:29.699 9 0.070 1:33.951 15 15 338.5 18 19 Ducati Ducati Lenovo Team 3 Francesco BAGNAIA 63 1:29.967 5 0.338 1:49.884 12 12 337.5 18 14 Ducati Ducati Lenovo Team 4 Fermin ALDEGUER 54 1:29.977 10 0.348 1:49.406 12 12 336.4 4 8 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 5 Alex MARQUEZ 73 1:30.068 5 0.439 1:30.473 15 15 335.4 6 10 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 6 Ai OGURA 79 1:30.206 7 0.577 1:30.577 15 15 331.2 14 11 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 7 Johann ZARCO 5 1:30.211 5 0.582 18.702 53.906 1.19.045 1:30.870 14 15 326.2 14 18 Honda CASTROL Honda LCR 8 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:30.279 9 0.650 1:52.718 10 10 295.8 17 13 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 9 Somkiat CHANTRA 35 1:30.360 3 0.731 1:48.702 13 13 328.2 12 12 Honda IDEMITSU Honda LCR 10 Fabio QUARTARARO 20 1:30.369 5 0.740 1:30.667 13 14 0.0 23 12 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 11 Joan MIR 36 1:30.412 5 0.783 1:58.271 13 13 267.9 16 16 Honda Honda HRC Castrol 12 Raul FERNANDEZ 25 1:30.433 14 0.804 1:30.465 15 15 332.3 13 8 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 13 Luca MARINI 10 1:30.481 6 0.852 1:52.499 14 14 327.2 21 17 Honda Honda HRC Castrol 14 Pedro ACOSTA 37 1:30.492 5 0.863 1:59.263 20 19 333.3 24 19 KTM Red Bull KTM Factory Racing 15 Marco BEZZECCHI 72 1:30.499 10 0.870 1:30.964 11 11 329.2 20 10 Aprilia Aprilia Racing 16 Jack MILLER 43 1:30.510 4 0.881 1:56.148 11 11 330.2 10 14 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 17 Miguel OLIVEIRA 88 1:30.558 3 0.929 1:47.687 11 11 330.2 18 14 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 18 Brad BINDER 33 1:30.559 7 0.930 1:57.063 15 15 241.0 22 14 KTM Red Bull KTM Factory Racing 19 Enea BASTIANINI 23 1:30.675 5 1.046 1:48.520 13 13 332.3 20 16 KTM Red Bull KTM Tech3 20 Maverick VIÑALES P 12 1:30.689 5 1.060 1:45.393 14 14 335.4 17 9 KTM Red Bull KTM Tech3 21 Alex RINS P 42 1:30.995 8 1.366 1:48.865 12 12 320.4 19 15 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 22 Lorenzo SAVADORI P 32 1:31.938 9 2.309 1:54.434 13 13 281.9 18 6 Aprilia Aprilia Racing

04.41 Non migliora nessuno in questo momento. Franco Morbidelli chiude in vetta!

04.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2! Bagnaia è già tornato ai box, evidentemente soddisfatto del lavoro svolto.

04.39 Di nuovo Marc Marquez all’attacco. Record nel T2, quindi cede 76 millesimi nel T3, chiude in 1:29.937

04.38 Franco Morbidelli vola al comando! 1:29.629 con 70 millesimi su Marquez e 338 su Bagnaia!

04.36 Marc Marquez riparte e chiude un giro in 1:29.965 confermando un ottimo ritmo.

04.35 Marc Marquez si lancia di nuovo ma sbaglia in curva 6 e rallenta. Bagnaia torna in pista e gira in 1:30346 e 1:30.556.

04.33 Marc Marquez prosegue e si porta in vetta in 1:29.699 con 268 millesimi su Bagnaia, quindi terzo Aldeguer a 278.

04.31 Di Giannantonio nonostante il dolore alla spalla migliora e si porta in quinta posizione a 312 millesimi da Bagnaia. Marquez si sveglia ed è terzo a 168 millesimi dalla vetta.

04.29 Di nuovo in azione Marc Marquez. Lo spagnolo migliora in ogni settore, arriva al T3 con un distacco di 644 millesimi da Bagnaia e chiude in 1:31.230 e si ferma in 18a posizione.

04.27 Bagnaia si prepara per tornare in pista. Sembra che le difficoltà di ieri siano migliorate. Si confermerà anche in qualifica?

04.25 Mentre Marc Marquez chiede modifiche alla sua Ducati, Acosta prosegue nel suo lavoro ma non migliora. Bezzecchi si rilancia e fa segnare il suo migliore T1.

04.24 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Francesco BAGNAIA P 63 1:29.967 5 1:50.075 7 7 339.6 13 9 Ducati Ducati Lenovo Team 2 Alex MARQUEZ 73 1:30.068 5 0.101 18.439 44.297 1:30.305 7 8 337.5 15 11 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Ai OGURA 79 1:30.206 7 0.239 20.031 47.576 1:30.206 7 8 317.6 11 7 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 4 Johann ZARCO 5 1:30.211 5 0.244 18.575 47.861 1:30.311 7 8 323.3 7 11 Honda CASTROL Honda LCR 5 Somkiat CHANTRA 35 1:30.360 3 0.393 18.537 46.926 1:30.915 7 8 329.2 7 7 Honda IDEMITSU Honda LCR 6 Fabio QUARTARARO 20 1:30.369 5 0.402 18.469 44.356 1.07.460 1:37.961 6 7 334.3 16 10 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 7 Franco MORBIDELLI 21 1:30.401 7 0.434 1:30.401 7 7 334.3 15 12 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Joan MIR P 36 1:30.412 5 0.445 1:50.018 6 6 279.7 9 9 Honda Honda HRC Castrol 9 Luca MARINI P 10 1:30.481 6 0.514 1:51.078 7 7 305.9 10 10 Honda Honda HRC Castrol 10 Pedro ACOSTA 37 1:30.492 5 0.525 18.555 44.483 1:30.636 7 8 334.3 12 7 KTM Red Bull KTM Factory Racing 11 Marco BEZZECCHI 72 1:30.510 4 0.543 18.552 55.490 1:30.679 5 6 335.4 4 4 Aprilia Aprilia Racing 12 Jack MILLER P 43 1:30.510 4 0.543 1:49.525 6 6 331.2 5 9 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 13 Raul FERNANDEZ 25 1:30.522 3 0.555 1:30.707 7 7 333.3 11 10 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 14 Miguel OLIVEIRA P 88 1:30.558 3 0.591 1:47.878 6 6 306.8 13 9 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 15 Brad BINDER 33 1:30.559 7 0.592 18.469 44.329 1:30.559 7 8 339.6 15 7 KTM Red Bull KTM Factory Racing 16 Fermin ALDEGUER P 54 1:30.591 4 0.624 1:51.318 7 7 315.7 14 10 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 17 Marc MARQUEZ P 93 1:30.654 3 0.687 1:44.558 5 5 337.5 16 8 Ducati Ducati Lenovo Team 18 Enea BASTIANINI P 23 1:30.675 5 0.708 1:47.460 7 7 322.3 14 10 KTM Red Bull KTM Tech3 19 Maverick VIÑALES 12 1:30.689 5 0.722 18.606 1:31.091 7 8 335.4 11 11 KTM Red Bull KTM Tech3 20 Alex RINS P 42 1:31.129 5 1.162 1:48.415 6 6 334.3 13 9 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 21 Fabio DI GIANNANTONIO P 49 1:31.266 3 1.299 1:49.464 4 4 335.4 11 7 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 22 Lorenzo SAVADORI P 32 1:32.707 4 2.740 1:47.817 6 6 329.2 11 8 Aprilia Aprilia Racing

04.22 Rischio per Bezzecchi che perde il controllo della moto e finisce nella ghiaia ma riesce a controllare la situazione e torna in pista.

04.21 Bagnaia si ferma ai box dopo un ottimo primo run. Acosta piazza il primo tempo in decima posizione a 525 millesimi, subito davanti a Bezzecchi 11° a 543.

04.20 Attendiamo la risposta di Marc Marquez, mentre Quartararo si porta in quinta posizione a 402 millesimi, nono Marini a 514.

04.19 Pecco Bagnaia migliora di nuovo e scende a 1:29.967! Primo! Alex Marquez si porta a 101 millesimi poi Zarco a 244 e Chantra a 393.

04.18 Ogura sale al quarto posto a 336 millesimi, poi Miller, Fernandez e Oliveira. Bagnaia di nuovo record nel T1!

04.17 Alex Marquez migliora ancora e scende a 1:30.128, Bagnaia risponde in 1:30.176 a 48 millesimi.

04.16 Bagnaia sale al secondo posto in 1:30.351 a 95 millesimi da Alex Marquez, poi Chantra e Fernandez.

04.15 Bagnaia chiude un primo giro a 1.086 dalla vetta poi si rilancia. Intanto Chantra di nuovo al comando in 1:30.360

04.14 Subito Chantra al comando in 1:31.226 poi Miller, Bastianini e Alex Marquez che si mette al secondo posto a 142 millesimi

04.13 Subito tutti in azione per sfruttare al massimo i 30 minuti del turno. Marco Bezzecchi attende ancora qualche secondo.

04.11 Scattano 30 minuti di capitale importanza per team e piloti per scegliere le gomme in vista della Sprint Race e, nel caso di Pecco Bagnaia, per trovare il feeling con la sua GP25.

04.10 Buonanotte a tutti, SCATTA ORA LA FP2 DEL GP DI THAILANDIA!

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram si inizierà a fare sul serio con seconda sessione di prove libere, qualifiche e, soprattutto, Sprint Race, il piatto forte della giornata, che andrà a consegnare i primi punti della stagione!

Il sabato del Gran Premio di Thailandia prenderà il via alle ore 04.10 italiane (le ore 10.10 locali) con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 04.50 si partirà con le qualifiche e la Q1, mentre la decisiva Q2 prenderà il via alle ore 05.15. Il clou della giornata, come detto, sarà la Sprint Race (sulla distanza di 13 giri) alle ore 09.00.

Ci sarà grande interesse per quello che vedremo in pista nella torrida Buriram (le temperature sono decisamente più elevate rispetto a quelle dei test). In primo luogo cercheremo di capire se Pecco Bagnaia riuscirà a trovare il giusto feeling con la sua moto, per uscire nel migliore dei modi dalla Q1, dato che ieri ha concluso solamente in 13a posizione (sia per colpa di una bandiera gialla con annesso tempo cancellato e per un impeding di Franco Morbidelli che, per quel motivo, si è beccato 3 posizioni di penalità nella griglia di partenza). Dall’altro lato vedremo se arriveranno conferme dai fratelli Marquez e, soprattutto, da tutte le moto che ieri, giova sottolinearlo, hanno piazzato almeno una rappresentante nella top10, Yamaha e Honda comprese.

Il sabato del Gran Premio di Thailandia scatterà alle ore 04.10 con la seconda sessione di prove libere, quindi le qualifiche alle ore 04.50 mentre la Sprint Race sarà di segna alle ore 09.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Buriram. Buon divertimento!