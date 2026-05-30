Roland Garros 2026, rimonta stratosferica di Fonseca. Zverev cede un set

I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il venerdì del singolare maschile del Roland Garros. In una giornata caratterizzata da diverse partite al quinto set il risultato più eclatante lo firma Joao Fonseca, artefice dell’eliminazione di Novak Djokovic. Alexander Zverev avanza invece, senza patemi, agli ottavi di finale.

In chiusura di giornata il tedesco Alexander Zverev supera il francese Quentin Halys 6-4 6-3 5-7 6-2 in tre ore e dieci minuti. Joao Fonseca ottiene la vittoria più importante della sua carriera al termine di un match epico. Il giovane brasiliano, testa di serie numero 28, rimonta la leggenda serba Novak Djokovic 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 dopo una battaglia di quattro ore e cinquantasette minuti. Il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 15 e recente finalista degli Internazionali d’Italia, rimonta, dopo aver annullato due match point nel decimo gioco del quarto parziale, lo statunitense Tommy Paul 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(4) 7-5 in quattro ore e quarantasette minuti.

Lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero ventisette, esce alla distanza in maniera prepotente e batte l’americano Alex Michelsen 7-6(2) 6-7(5) 4-6 6-3 6-3 dopo una maratona di quattro ore e diciassette minuti. Il ceco Jakub Mensik, numero ventisei del tabellone, firma la sorpresa di giornata, reagisce alla brutta partenza ed elimina l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero otto, 0-6 6-2 6-3 6-3 in due ore e ventisette minuti.

Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero undici, regola il portoghese Nuno Borges 7-5 7-6(2) 7-6(2) in due ore e quarantasei minuti. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 89 ATP, doma l’argentino Thiago Augustin Tirante 7-6(0) 7-5 3-6 6-4. L’olandese Jesper De Jong estromette il russo Karen Khachanov , testa di serie numero tredici, 7-5 5-7 6-2 6-7(2) 6-2 in quattro ore e ventidue minuti.