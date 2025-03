LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci prova a fari spenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, sale la tensione per la seconda gara maschile dei Campionati mondiali di Trondheim 2025 di Sci di fondo! Il nostro sito vi offre la DIRETTA LIVE testuale di tutti i momenti salienti della prova Skiathlon (10km TL+ 10km TC).

Dopo il meraviglioso argento di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera, format in cui il poliziotto vanta tutti i migliori risultati in carriera, arriva il format in cui l’azzurro è salito per l’ultima volta sul podio in Coppa del Mondo. Eravamo in Val di Fiemme, era in corso il Tour de Ski. Il valdostano, leader del movimento azzurro, si classificò 2° dietro al re indiscusso della materia Johannes Høsflot Klæbo.

Quest’oggi, ripetersi significherebbe lasciare un segno indelebile nella storia dello sport azzurro. L’accorciamento della distanza da percorrere aiuta senz’altro la premiata ditta Klæbo-Pellegrino. Se non ci dovesse essere selezione da parte degli ‘altri’ norvegesi, ecco che il norvegese doventerebbe in automatico il favorito per mettersi al collo la seconda medaglia d’oro della sua campagna iridata. Allo stesso modo, l’azzurro potrebbe giocarsi le sue carte di medaglia nella parte finale a skating.

Vediamo chi sono i norvegesi che potrebbero fare selezione: senz’altro ci proverà Harald Østberg Amundsen, assente a sorpresa nella sprint e carichissimo per questa sua prima gara nel Mondiale di casa. C’è anche il campione olimpico e mondiale Simen Hegstad Krüger tra i favoriti d’obbligo. Al via per la Nazione di casa anche Jan Thomas Jenssen, che ha forse nello skiathlon il format preferito, nonché Martin Løwstrøm Nyenget.

Italia che si presenta, oltre che con l’argento nella sprint Pellegrino, anche con Elia Barp, Simone Daprà e Davide Graz. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dello Skiathlon mondiale da Trondheim, valido per la rassegna iridata 2025. Vi aspettiamo dalle 14:00!!