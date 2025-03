LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Lamp per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del superG maschile dei Mondiali juniores 2025. Dopo le copiose nevicate del venerdì gli organizzatori ci riprovano sperando nella clemenza del meteo. Contingente italiano che spera nel primo guizzo da medaglia dopo le discese che non hanno portato podi.

Emanuel Lamp è la principale freccia all’arco azzurro, con Sebastiano Cipriano, Nicolò Nosenzo e Luca Ruffinoni che completano il quartetto dei giovani padroni di casa. Il classe 2004 alla prima esperienza iridata ha colto un pur buono sesto posto in discesa, ma cercherà di scalare qualche posizione nella gara che chiude il weekend dedicato alle prove veloci.

Occhi puntati sul tedesco Felix Roesle, oro nella strana discesa divisa in due manche. Tra i favoriti quantomeno per il podio lo svizzero Phipill Kaelin e l’austriaco Matthias Fernsebner. Norvegia d’assalto con 5 ragazzi in gara ed Aksel Hammer e Sebastian Espen Bengston in lizza per un risultato di prestigio. Da non sottovalutare infine l’americano Hunter Salani ed il magiaro Attila Eberhard Banyai.

Il suiperG maschile dei Mondiali juniores di sci alpino inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!