Sport in tv oggi (domenica 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 30 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, i motori con Motomondiale e Superbike, gli sport invernali con i Mondiali per lo sci freestyle ed il curling maschile, e tanto altro ancora.

Si disputa l’ultima gara di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis è ancora in corsa per la vittoria in classifica generale, mentre Jole Galli concorre per la piazza d’onore.

Prosegue il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile: le azzurre del CT Fabio Roselli, sconfitte la settimana scorsa in Inghilterra, faranno il loro esordio casalingo nella sfida contro l’Irlanda che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 30 marzo

03.00 Curling, Mondiali: Italia-Corea del Sud, Svezia-Cina, Austria-Scozia, Germania-Canada – The Curling Channel

08.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Idre Fjäll: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Planica: FH HS240 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Superbike, GP Portogallo: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

10.50 Ciclismo, Gand-Wevelgem – 13.40 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.55 Ciclismo, Giro di Catalogna: 7a tappa – 11.15 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Sci freestyle, Mondiali Engadina: halfpipe femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Superbike, GP Portogallo: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Monza – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Como – DAZN

13.00 Sci freestyle, Mondiali Engadina: halfpipe maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.40 Ciclismo, La Roue Tourangelle – 17.00 discovery+

13.40 Ciclismo femminile, Gand-Wevelgem – 16.00 discovery+, 16.45 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Sci freestyle, Mondiali Engadina: aerials maschili e femminili – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

15.00 Superbike, GP Portogallo: gara-2 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Atalanta- DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Sassuolo – DAZN

16.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia-Irlanda – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

16.30 Basket, Serie A: Varese-Scafati – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

16.40-16.50 MotoGP, GP USA: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

17.00 Curling, Mondiali: Scozia-Giappone, Cina-USA, Cechia-Germania, Austria-Svizzera – The Curling Channel

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Pinerolo – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Bergamo – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

17.30 Basket, Serie A: Cremona-Treviso – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Perugia – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Battipaglia – flima.tv

18.00 Moto3, GP USA: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 20.00 TV8 HD, tv8.it

18.15 Basket, Serie A: Trento-Brescia – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Tennis, WTA 1000 Miami: finale doppio femminile, Bucsa/Kato-Andreeva/Shnaider – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Basket, Serie A: Pistoia-Trieste – DAZN

19.15 Moto2, GP USA: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 21.15 TV8 HD, tv8.it

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Tortona – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan – DAZN, DAZN 1

21.00 MotoGP, GP USA: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 23.00 TV8 HD, tv8.it

21.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: finale singolare maschile, Mensik-Djokovic – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

22.00 Curling, Mondiali: USA-Svizzera, Norvegia-Cechia, Canada-Corea del Sud, Giappone-Svezia – The Curling Channel

03.00 di lunedì 31 marzo Curling, Mondiali: Italia-Cina, Germania-Norvegia, Svezia-Austria, Scozia-Corea del Sud – The Curling Channel