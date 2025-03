LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Jonathan Milan se la gioca, assenti Pogacar e Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’ottantasettesima edizione di una delle più importanti classiche del pavé, la Gand-Wevelgem, appuntamento che precede di una settimana il Giro delle Fiandre.

250.3 km da percorrere quest’oggi, con partenza fissata dalla cittadina di Ypres, Belgio. Primi 150 km totalmente pianeggianti con la presenza di 2 tratti in pavé al km 110 (Beauvoordestraat) e al km 113.5 (Veurnestraat). Superata la prima parte e mezza di gara senza particolari insidie, i corridori entreranno al km 150 nel cosidetto “circuito dei muri”, dove sono presenti 4 ascese, [Scherpenberg (1.4 km al 2.2%), Baneberg (1 km al 7.6%), Monteberg (1 km al 4.9%), Kemmelberg (Belvedère) (0.4 km al 9.5%)] , le quali dovranno essere ripetute 2 volte ciascuna, a differenza del Kemmelberg, il quale sarà scalato 3 volte. Presenti anche nel circuito diversi tratti in pavé. Terminate le 4 asperità, mancheranno 34 km e, nel caso nessuno abbia preso un vantaggio considerevole, potremmo assistere a una volata finale.

Il favorito numero 1 alla vigilia è Mads Pedersen (Lidl – Trek), vincitore dell’edizione 2024. Il danese è alla caccia del bis, e sul suo cammino dovrà fare attenzione a diversi corridori, come Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Michael Matthews (Team Jayco AlUla). L’Italia se la può giocare, con Jonathan Milan (Lidl – Trek) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) che sperano nella volata a Wevelgem. Classica aperta a molti scenari, data l’assenza di molti big, quali Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Filippo Ganna. Ad incidere sulla corsa potrebbe essere il vento, fenomeno caratteristico della regione delle Fiandre.

