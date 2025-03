LIVE Moto2, GP USA 2025 in DIRETTA: Arbolino e Vietti cercano la sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Moto2 del Gran Premio delle Americhe 2025, terzo appuntamento del Mondiale. In pole position troviamo Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che sembra il pilota da battere. Le speranze italiane sono tutte affidate a Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che partirà in settima posizione. Semaforo verde alle ore 19.15.

L’attuale leader della classifica piloti, lo spagnolo Manuel Fernandez, partirà con la sua Kalex del Team Intact GP in seconda posizione, provando fin da subito ad impensierire il britannico per la vittoria finale. Terzo a sorpresa il belga Barry Baltus (Kalex Fantic Racing), ottavo in classifica generale con 14 punti ottenuti. Tony Arbolino, con la sua Boscoscuro, proverà la rimonta già nei giri iniziali.

Jake Dixon vorrebbe assicurarsi la seconda gara consecutiva dopo l’ottima vittoria nel Gran Premio dell’Argentina, quando il centauro britannico prevalse proprio sullo spagnolo Manuel Gonzalez. Distante Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun ) che partirà in 18esima posizione. L’italiano però ci ha abituato a grandi rimonte e vedremo oggi in che posizione concluderà la gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del Gran Premio delle Americhe, che si disputerà sul circuito di Austin, in Texas. Il semaforo verde è in programma per le ore 19.15. Buon divertimento!