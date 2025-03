Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2025: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 30 marzo, si concluderà il week end di Portimao (Portimao), seconda tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lusitano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Ci si aspetta una replica del duello tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Un confronto bellissimo tra il pilota italiano della Ducati ufficiale e il turco, in sella alla BWM. Sorpassi e contro-sorpassi costanti nella prima manche, mettendo in mostra un passo gara molto vicino. A spuntarla ieri è stato Toprak di pochissimo, nel più classico degli arrivi in volata.

Vedremo se Bulega saprà riscattarsi per portarsi a casa punti importanti nell’ottica titolo mondiale, essendo lui in questo momento al comando. Vorrà fare meglio, chiaramente, anche lo spagnolo Alvaro Bautista che ha concluso ieri la sua avventura dopo poche curve, per il contatto col britannico Scott Redding.

Il round domenicale di Superbike a Portimao (Portogallo), secondo round del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 30 marzo (orari italiani)

10.00 Superbike, warm-up a Portimao (Portogallo) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Superbike, Superpole Race a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

15.00 Superbike, Gara-2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

