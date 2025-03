LIVE Djokovic-Mensik, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il serbo insegue il titolo n.100!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di Miami 2025. Di fronte il giovane predestinato Jakub Mensik e la leggenda vivente dello sport Novak Djokovic, che proprio oggi ha l’ennesimo appuntamento con la storia.

Il serbo ha conquistato la bellezza di 99 titoli nel circuito maggiore, quest’oggi può giungere a quota 100! Per farlo ci sarà da battere una delle stelle del tennis che sarà, il ceco classe 2005 che ha disputato il miglior torneo della giovanissima carriera giungendo a giocarsi l’ultimo atto dopo aver battuto fior di giocatori, non ultimi Jack Draper e Taylor Fritz.

Djokovic ha ritrovato un bel tennis come d’incanto in Florida. Ha lasciato per strada le briciole nel percorso di avvicinamento all’ultimo atto odierno, rischiando di lasciare per strada un set solamente contro Korda nei quarti di finale, quando il campione era sotto 2-5 prima di risalire e vincere al tie-break set e partita. Perentori i 6-2, 6-2 a Musetti in ottavi e il 6-2, 6-3 in semifinale a Dimitrov.

C’è un precedente, neanche troppo lontano nel tempo e giocato sulla stessa superficie. Nei quarti di finale di Shanghai si impose infatti il serbo in rimonta per 6-7, 6-1, 6-4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima finale del Masters 1000 di Miami (USA) tra Novak Djokovic e Jakub Mensik. Si parte alle 21:00, vi aspettiamo!