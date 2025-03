LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 nodale nella semifinale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Scandicci Milano di volley femminile, gara-2 dei playoff scudetto.

Le meneghine di coach Lavarini si presentano al Pala Wanny di Firenze dopo il bel 3-0 ottenuto di fronte al pubblico di casa nella prima sfida nonostante un avvio, nel primo set, non proprio dei migliori.

Ottima, in gara-1, la prestazione di Paola Egonu, MVP del match con ben 23 punti. L’opposto di Milano sarà sicuramente una delle giocatrici più pericolose della franchigia milanese. Tuttavia Daalderop, Sylla e Cazaute non saranno da meno. Tra le padrone di casa, invece, confermate Herbots, Ruddins, Antropova e Mingardi tra le schiacciatrici.

Quello di domani sarà il 5º incrocio stagionale tra le due squadre che, anche nella passata edizione della Serie A1 si sono affrontate per un posto in finale. La speranza, per Milano, è quella di allungare e portarsi sul 2-0 (si ricorda che quest’anno si gioca sulla distanza dei 5 incontri).

L’inizio è fissato alle 20:30 in un Pala Wanny tutto esaurito. Non ci resta che augurarvi buona visione e buon divertimento. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale.