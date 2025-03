LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso trappola a Barcellona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Giro di Catalogna 2025. Si conclude in bellezza lungo le strade di Barcellona, per un circuito cittadino non banale. Sei i giri da percorrere con altrettante ascese verso l’Alt de Montjuic che potrebbe fungere da trampolino di lancio verso attacchi tali da provare a ribaltare la classifica generale.

Come di consueto la tappa prenderà il via da Placa d’Espanya. Nel primo tratto il gruppo uscirà da Barcellona per affrontare lo sprint intermedio, successivamente si torna verso la costa e dunque in direzione del capoluogo catalano. Protagonisti che taglieranno la linea del traguardo una prima volta ai -47.2 km dall’arrivo, disputando altresì il secondo sprint intermedio. Circuito finale che, come detto, presenta l’Alt de Montjuic. Salita di 2.5 km al 4,6% di pendenza media e punte al 19%. Ascesa molto irregolare da ripetere sei volte, e nell’ultima occasione si scollinerà a soli 5500 metri dal traguardo.

Dopo le polemiche di ieri si torna a far sul serio con lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) che difende un solo piccolo secondo dagli attacchi dello sloveno Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe). Tappa corta che non concederà un attimo di tregua ai protagonisti, con gli spagnoli Mikel Landa (Soudal Quick – Step) ed Enric Mas (Movistar Team) che proveranno ad animare la frazione sin dai primi giri. Stesso discorso per il belga Lennert van Eetvelt (Lotto), che dopo i secondi persi nella quinta tappa a causa dei ventagli vorrà riprendersi una migliore posizione in classifica generale.

La settima ed ultima tappa del Giro di Catalogna 2025 inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!