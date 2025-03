LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bulega cerca solidità tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2025, Razgatlioglu è il favorito numero uno.

La gara-1 del Round di Portimao (Portogallo), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, è stata conquistata da Toprak Razgatlioglu. L’attuale campione del mondo si è fatto valere, in sella alla sua BMW M1000RR, ed ha messo in scena un corpo a corpo stupendo con Nicolò Bulega. Il leader italiano della classifica mondiale è partito bene, ma il turco Razgatlioglu è riuscito a riprenderlo e dodici giri prima del termine si è preso la vetta.

Bulega ha provato a resistere, sfruttando in modo ottimale la curva in uscita davanti ai box e attaccando sempre in staccata il suo rivale numero 1. Ma non è bastato. Un confronto senza esclusione di colpi ma mai scorretto che al termine ha visto trionfare il centauro turco con un margine di appena 0.067 sul pilota della Ducati ufficiale. Quest’ultimo si conferma, in ogni caso, leader della classifica attuale.

A seguire, ai piedi del podio, si è piazzato Andrea Locatelli (Yamaha) a 7.855. Nella top-5 troviamo anche l’ottimo Danilo Petrucci (Ducati), poi lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) quinto a 15.475. Nel gruppo dei top dieci hanno concluso gli italiani Andrea Iannone (Ducati) settimo e Axel Bassani (Bimota) nono. Brutta caduta per Yari Montella (Ducati) ma senza conseguenze, così come per l’ispanico Alvaro Bautista (Ducati ufficiale), venuto a contatto col britannico Scott Redding (Ducati).

Inizio della Superpole Race alle ore 12.00 mentre gara-2 inizierà alle 15.00.