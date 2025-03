Italia-Irlanda rugby femminile oggi, Sei Nazioni 2025: orario, programma, tv, streaming

Prosegue oggi, domenica 30 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile: le azzurre del CT Fabio Roselli, sconfitte la settimana scorsa in Inghilterra, faranno il loro esordio casalingo nella sfida contro l’Irlanda che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, opta per 6 cambi rispetto alla formazione schierata in Inghilterra: varia la terza linea con il rientro di Giordano e l’innesto di Tounesi dal 1′, mentre in prima linea saranno titolari Vecchini e Maris, infine sulla trequarti partiranno dall’inizio Sillari e Stevanin.

Per il match della seconda giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-IRLANDA

Italia: 15 Francesca Granzotto, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Francesca Sgorbini, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Gaia Maris, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Vittoria Zanette, 18 Sara Seye, 19 Beatrice Veronese, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi.

Irlanda: 15 Stacey Flood, 14 Anna McGann, 13 Aoife Dalton, 12 Eve Higgins, 11 Amee-Leigh Costigan, 10 Dannah O’Brien, 9 Aoibheann Reilly, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King, 6 Edel McMahon (C), 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Neve Jones, 1 Niamh O’Dowd. A disposizione: 16 Cliodhna Moloney, 17 Siobhán McCarthy, 18 Christy Haney, 19 Grace Moore, 20 Dorothy Wall, 21 Brittany Hogan, 22 Emily Lane, 23 Enya Breen.