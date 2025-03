LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez per il cappotto, Bagnaia deve salvare la barca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Austin ci si prospetta una domenica piuttosto movimentata fin dal via. Il primo giro sarà determinante o quasi per l’esito finale della prova. A questo proposito Marc Marquez va a caccia dell’en plein, mentre Francesco Bagnaia deve invertire il trend.

Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha confermato le sue straordinarie attitudini su questa pista nella giornata di ieri. Marquez, infatti, ha ottenuto la pole-position e ha prevalso nella Sprint Race davanti al fratello Alex e a Pecco. Il piemontese, sesto nel time-attack, si è reso protagonista di una partenza molto positiva, realizzando un bel sorpasso in curva-1 a tutti. La reazione dei Marquez non si è fatta attendere.

Bagnaia ci riproverà quest’oggi, con la speranza di aver sistemato un po’ il t-1. Il primo settore della pista, caratterizzato dalla percorrenza del celebre “Snake” è quello dove il pilota italiano soffre maggiormente nel confronto diretto col compagno di squadra in Ducati Factory. Vedremo se i tecnici della Rossa sapranno mettere nelle migliori condizioni il due-volte iridato in MotoGP di rivaleggiare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. In considerazione del fuso orario, la gara domenicale sarà preceduta dal warm-up (ore 16.40 italiane). Il via del GP, quindi, è previsto dalle 21.00 nostrane. Buon divertimento!