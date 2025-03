LIVE Moto3, GP USA 2025 in DIRETTA: Foggia a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona domenica amici e amiche di OA Sport e benvenuti al terzo appuntamento stagionale del mondiale di Moto3, il GP delle Americhe.

Nella giornata di ieri si sono svolte le qualifiche del GP delle Americhe, le quali hanno visto la pole position di David Muñoz, pilota della LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che ha timbrato un super 2:14.422, rifilando 0.110 millesimi a un fantastico Maximo Quiles (rookie del CFMOTO Valresa Aspar Team) e 0.124 millesimi all’australiano Joel Kelso (LEVELUP-MTA). Quarto il leader del campionato Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo +0.166), quinto Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team +0.316) miglior italiano, sesto Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse +0.414), settimo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo +0.416), ottavo Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse +0.439), nono Adrian Fernandez (Leopard Racing +0.557) e Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA) a chiudere la top ten a 0.823 dal miglior tempo.

Proprio quest’ultimo si era reso protagonista di una grande prestazione nella seconda sessione di prove libere, andando a siglare il giro più veloce. Ci si aspettava qualcosa in più dunque dal pilota veneto, viste anche le due pole position consecutive nei primi due GP della stagione. Bertelle non è riuscito a esprimere il suo massimo potenziale nel Q2 causa anche due cadute che lo hanno coinvolto e che hanno probabilmente danneggiato la moto, anche se in minima parte. I piazzamenti degli altri piloti italiani: 12° Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP +0.879), 14° Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team +1.377), 20° Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) fuori in Q1.

David Muñoz ha l’occasione di vincere la sua prima gara in carriera e vorrà riscattare i primi due DNF della stagione. Anche il classe 2008 spagnolo Quiles sogna il successo e occhio al rientro del leader della classifica generale Rueda. Speranze azzurre affidate principalmente a Dennis Foggia, che parte dalla seconda fila e che arrivò secondo nel 2022.

La partenza è fissata per le ore 18:00