Gand-Wevelgem femminile 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favorite. Ci prova Elisa Balsamo

Oggi, domenica 30 marzo, è il giorno della Gand-Wevelgem, iconica corsa in linea di ciclismo che, dal 2012, presenta anche la gara femminile, poi entrata nel calendario dello Women’s World Tour a partire dal 2016. C’è come sempre grande attesa per la classica belga, dove le atlete italiane vorranno recitare il ruolo da protagoniste.

PERCORSO GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2025

Così come successo nelle edizioni precedenti, il gruppo partirà da Ypres alle ore 13:20, per percorrere 168,9 km. La prima sezione del tracciato prevede una parte totalmente pianeggiante nei primi 90 km, preludio delle scalate dei muri: in rapida sequenza si succederanno infatti Scherpenberg, 1,4 km al 2,3%, Baneberg, 1 km al 6,6%, il Monteberg, 1km al 4,9%, e il Kemmelberg (dal versante Belvedère), 0.4km al 9.5%. L’ultima fatica della corsa sarà la seconda scalata del Kemmelberg, dal versante di Ossuaire, che lancerà le atlete verso il finale della gara.

ALTIMETRIA GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2025

CALENDARIO GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2025

Domenica 30 marzo

Partenza: ore 13.20

Arrivo: ore 17.47 circa

GAND-WEVELGEM FEMMINILE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 16.45

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 16.00)

FAVORITE

L’Italia punterà ovviamente su Elisa Balsamo, che ha già vinto nel 2022. La ciclista è tra l’altro reduce da tre vittorie stagionali, e potrà contare sul sopporto di Lucinda Brand, Clara Copponi ed Emma Norsgaard. Attenzione poi anche ad Elisa Longo Borghini, alla prima Gand-Wevelgem con la sua nuova squadra (la UAE Team ADQ), oltre che alla detentrice del titolo iridato Lotte Kopecky e a Lorena Wiebes. Da non sottovalutare infine Chiara Consonni.