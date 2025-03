LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis prova il ribaltone all’ultima gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’ultima gara di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis è ancora in corsa per la vittoria in classifica generale, mentre Jole Galli corre per la piazza d’onore.

Per formare i tabelloni dell’ultima gara stagionale non ci sono state qualificazioni, ma si è seguito l’ordine dato dalla classifica generale, al netto degli assenti in Svezia: tra gli uomini sono al via degli ottavi 32 dei primi 33 atleti della graduatoria, mentre tra le donne sono in gara 16 delle prime 20 della generale.

Tra gli uomini il canadese Reece Howden è in testa con 938 punti, davanti a Simone Deromedis, secondo a quota 905, a -33, ed al tedesco Florian Wilmsmann, terzo con 866, a -72 dalla vetta ed a -39 dall’azzurro. Prendono parte alla gara odierna anche gli azzurri Dominik Zuech, col 21, e Federico Tomasoni, col 23.

Nel settore femminile ha già vinto l’elvetica Fanny Smith, prima con 976 punti. La canadese India Sherret, seconda a quota 869, è assente per infortunio, e così puntano alla piazza d’onore la tedesca Daniela Maier, terza con 865, Jole Galli, quarta a quota 807, e la transalpina Marielle Berger Sabbatel, quinta con 799.

L’ultima gara di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valida per la tappa finale della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025, prenderà il via alle ore 08.30 con gli ottavi maschili: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 08.00.