LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Brignone e Goggia sulla pista di Saalbach

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Saalbach, valevole per i Campionati del Mondo 2025 di sci alpino. Coi siamo: inizia l’avventura dei Mondiali austriaci di Saalbach con la prima prova della discesa libera femminile, una delle gare su cui l’Italia ripone le maggiori speranze di salire sul podio, in particolare con Sofia Goggia e Federica Brignone.

La classifica di Coppa del Mondo parla chiaro. Prima Federica Brignone e seconda Sofia Goggia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite per la medaglia d’oro. Oltre a loro due fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sull’austriaca Cornelia Huetter. Nella lotta per le medaglie attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, all’americana Lauren Macuga e all’altra svizzera Corinne Suter.

Riflettori puntati ovviamente su Sofia Goggia, spesso sul podio nelle competizioni disputate precedentemente nella velocità al rientro dal lungo stop per infortunio. La bergamasca è pienamente in corsa per vincere le classifiche di specialità di Coppa del Mondo di SuperG e discesa, e oggi prende contatto con la pista di Saalbach. Grande stagione nelle specialità veloci anche per Federica Brignone che arriva al Mondiale da capoclassifica di Coppa del Mondo e vuole prendersi altre soddisfazioni iridate.

La profondità della squadra azzurra costringerà lo staff tecnico ad effettuare delle scelte dolorose in vista della discesa iridata, in programma sabato 8 febbraio. Complicata la situazione in vista della discesa libera, con sei ragazze in lizza per quattro pettorali. Sicure del posto a meno di clamorosi colpi di scena Goggia, Brignone e Pirovano (quarta a St. Anton), mentre per l’ultimo slot sarà ballottaggio tra Curtoni, Bassino e Nicol Delago. I risultati stagionali nella specialità sorridono a Bassino (settima a Beaver Creek), ma il contesto di gara potrebbe portare ad una scelta tecnica diversa. Nicol Delago lo scorso anno, infatti, fu terza nella discesa delle finali di Coppa del Mondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Saalbach, valevole per i Campionati del Mondo 2025 di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!