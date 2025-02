Lara Gut-Behrami impressiona nella prima prova dei Mondiali, ma Brignone e Goggia sono in agguato

Lara Gut-Behrami lancia subito un segnale alle avversarie nella prima prova cronometrata della discesa dei Mondiali di Saalbach. La svizzera ha impressionato su un tracciato abbastanza semplice e con grandi tratti di puro scorrimento. Gut-Behrami ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale e poi all’ultimo intermedio, con la sola Breezy Johnson che è riuscita a starle molto vicina.

L’americana, infatti, conferma di essere assolutamente una delle outsider di lusso in vista della gara di sabato, concludendo ad appena cinque centesimi dalla vetta. Buone indicazioni sono comunque arrivate anche in casa Italia, con le attesissime Federica Brignone e Sofia Goggia che si sono posizionate nella parte altissima della classifica. La valdostana ha concluso al terzo posto a 63 centesimi da Gut-Behrami, mentre la bergamasca si è piazzata quinta a 79 centesimi.

In mezzo alle due italiane si è inserita la tedesca Emma Aicher, quarta con 77 centesimi di ritardo dalla vetta. Sesto posto per l’austriaca Mirjam Puchner (+0.86), davanti a Nicol Delago (+1.07), che prova a prendersi un posto per la gara nella lotta interna tra le altre italiane. Ottava la svizzera Priska Ming-Nufer (+1.62), mentre completano la Top-10 la slovena Ilka Stuhec (+1.69) e la francese Laura Gauche (+1.73).

Undicesima Elena Curtoni (+1.77), anche lei in corsa per uno dei due posti rimanenti in squadra dietro Goggia e Brignone. Marta Bassino ha concluso ventunesima a 2.27, mentre Laura Pirovano ha terminato ventiseiesima a 2.63. La trentina si è notevolmente rialzata nel finale, anche perché sulla carta il suo posto in squadra non dovrebbe essere a rischio, visti i risultati ottenuti in Coppa del Mondo.