Sci alpino, ballottaggio per la discesa femminile. Decideranno le prove tra Bassino, Delago e Curtoni?

L’Italia femminile di sci alpino si presenta ai Campionati Mondiali di Saalbach con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati raccolti nella prima parte della stagione in Coppa del Mondo e portare a casa il maggior numero possibile di medaglie. Ambizioni importanti soprattutto in gigante e nella velocità, potendo contare su una vera e propria corazzata trascinata dalle punte di diamante Sofia Goggia e Federica Brignone.

La profondità della squadra azzurra costringerà lo staff tecnico ad effettuare delle scelte dolorose in vista del SuperG e soprattutto della discesa iridata, in programma rispettivamente giovedì 6 e sabato 8 febbraio. In supergigante, avendo a disposizione ben cinque pettorali grazie al titolo mondiale ottenuto da Marta Bassino a Courchevel/Meribel 2023, non dovrebbero esserci dubbi sul quintetto da schierare: Goggia, Brignone, Bassino insieme a Laura Pirovano ed Elena Curtoni.

Più complicata la situazione in vista della discesa libera, con sei ragazze in lizza per quattro pettorali. Sicure del posto a meno di clamorosi colpi di scena Goggia, Brignone e Pirovano (quarta a St. Anton), mentre per l’ultimo slot sarà ballottaggio tra Curtoni, Bassino e Nicol Delago. I risultati stagionali nella specialità sorridono a Bassino (settima a Beaver Creek), ma il contesto di gara potrebbe portare ad una scelta tecnica diversa.

La pista di Saalbach è infatti abbastanza facile e dovrebbe favorire le velociste più scorrevoli, come dimostra il terzo posto di Nicol Delago nelle Finali di Coppa del Mondo dello scorso marzo. La 29enne gardenese ha saputo esaltarsi sulle nevi salisburghesi, ottenendo uno dei cinque podi della carriera nel circuito maggiore, quindi la sua candidatura per un pettorale nella discesa libera iridata va presa in considerazione nonostante un avvio di stagione negativo. La decisione definitiva arriverà presumibilmente dopo le prove cronometrate, che verranno utilizzate anche come selezione interna.