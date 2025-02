Nicol Delago veloce in prova: suo il posto da titolare in discesa? Pirovano e Curtoni rischiano, Bassino defilata

Si è alzata ufficialmente il sipario sui Mondiali di sci alpino a Saalbach con la prima prova della discesa femminile. In casa Italia sono arrivate subito ottime indicazioni da Federica Brignone e Sofia Goggia, rispettivamente terza e quinta al traguardo, ma anche da un’ottima Nicol Delago, che ha concluso settima e si candida per un posto da titolare per la gara di sabato.

L’Italia avrà quattro posti per la discesa iridata, due dei quali sono già ampiamente decisi e occupati proprio da Brignone e Goggia. Il terzo sembrava essere certo per Laura Pirovano, visti anche i risultati di Coppa del Mondo, con la trentina che ha centrato due Top-5 prima a Crans Montana (quinta) e poi a St.Anton (quarta). Pirovano si è rialzata quest’oggi nel tratto finale, concludendo in ventiseiesima posizione, segnale anche di come forse lei stessa non sia inserita nella lotta per il posto in squadra.

Con questo settimo posto sicuramente Delago ha messo un primo tassello sulla possibile partecipazione alla gara di sabato. La gardenese ha battuto nella sfida a distanza sia Elena Curtoni (undicesima) sia Marta Bassino (ventunesima). Dovrebbe essere un duello tra Delago e Curtoni, visto che al momento Bassino sembra proprio essere tagliata fuori, con una pista che proprio non si addice alle caratteristiche della piemontese.

Domani e poi venerdì si terranno rispettivamente la seconda e la terza prova. Forse quella di domani potrebbe essere il test decisivo per gli allenatori per la compilazione definitiva del quartetto, considerando poi che in mezzo c’è anche il superG di giovedì. Tutto dunque ancora da decidere, ma sicuramente Delago comincia a sperare.