Sofia Goggia prudente: “Sento la pista abbastanza mia, ma non ho aspettative per questi Mondiali”

Sofia Goggia ha dato il via al suo Mondiale con il quinto posto nella prima prova della discesa. Un buon esordio per la bergamasca sulle nevi di Saalbach, un primo antipasto in una settimana decisamente intensa per l’azzurra. Infatti domani Goggia avrà la seconda prova, poi giovedì il superG, venerdì la terza ed ultima prova e poi sabato la tanto attesa discesa.

Queste le prime parole di Goggia al termine della prova cronometrata: “L’anno scorso alle finali non c’ero e avevo seguito la gara alla tv. Ho fatto una bella ricognizione su una pista molto mossa, con tante onde e non è semplice muoversi al meglio su un terreno così: credo di aver fatto una buona prova, sono andata un po’ lunga nel terzo settore ma come prime sensazioni ci siamo. Dopo la prima impressione sento la pista abbastanza mia”.

Una Sofia che non vuole porsi traguardi ed obiettivi in questi Mondiali e che preferisce pensare un giorno alla volta: “Il Mondiale assegna le medaglie ma in fondo la neve non lo sa e la gara è come le altre. Ad essere sincera non ho aspettative particolari, dopo l’infortunio dello scorso anno non ho avuto modo di immaginarmi mai come sarebbero stati questi Mondiali e voglio viverli giorno per giorno”.

Quella di Saalbach resta comunque una rassegna iridata importante per la bergamasca, che in bacheca non ha ancora l’oro mondiale. C’è sicuramente grande attesa sia per il superG e soprattutto per la discesa vista anche questa prima parte di Coppa del Mondo e l’ottimo recupero dall’infortunio della scorsa. Non resta ora che attendere i prossimi giorni e soprattutto le gare.