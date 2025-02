Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Saalbach. Vittorie per Federica Brignone e Claudia Giordani

L’Italia a Saalbach-Hinterglemm ha centrato un solo podio nella sua storia nel comparto maschile. C’è riuscito, nemmeno a dirlo, Alberto Tomba il 6 gennaio 1998 nel gigante vinto dal padrone di casa Hermann Maier con distacchi ciclistici su tutti. 2.44 su Tomba e 2.69 sull’austriaco Rainer Salzgeber. Prima e dopo come detto, poco o nulla per gli azzurri.

Il primo risultato di un certo livello sulla pista austriaca porta la firma di Piero Gros che, nello slalom del 16 dicembre 1973, chiude al quinto posto alle spalle di un poker austriaco. Successo per Hubert Berchtold davanti a Thomas Hauser, Hans Hintersser e Franz Klammer. Passiamo poi al sesto posto di Carlo Gerosa nello slalom del 26 marzo 1988. Successo per il rappresentante del Liechtenstein, Paul Frommelt, davanti al tedesco Armin Bittner e all’austriaco Hubert Strolz.

Dopo il secondo posto del sopra citato Alberto Tomba nel 1998, dobbiamo raggiungere il 22 febbraio 2015 per vedere un altro italiano nelle prime posizioni di una gara. Il superG è vinto dal padrone di casa Matthias Mayer, davanti al francese Adrien Theaux ed al norvegese Kjetil Jansrud, con il nostro Matteo Marsaglia che chiude al sesto posto a 39 centesimi dal podio.

Fa leggermente meglio Mattia Casse il 14 febbraio 2020, sempre in superG. Quinto posto per l’azzurro nella gara (ridotta) vinta da Aleksander Aamodt Kilde, davanti allo svizzero Mauro Caviezel ed al tedesco Thomas Dressen. Manca il podio per un soffio, infine, Domini Paris nella discesa del 6 marzo 2021. Successo per il padrone di casa Vincent Kriechmayr davanti a Beat Feuz (+0.17), quindi terzo Matthias Mayer (+0.27) mentre è quarto il nostro alfiere (+0.42).

La prima vittoria su queste nevi è datata 11 marzo 1980 con Claudia Giordani che si aggiudica lo slalom. Altri due podi sono stati centrati da Isolde Kostner nella discesa del 5 marzo 1995, in una gara vinta dall’americana Picabo Street e chiusa in seconda posizione dall’azzurra a pari merito con la russa Warwara Zelenskaja. Quindi, l’11 gennaio 2002, Isolde Kostner è terza, ma ad appena 15 centesimi dalla vittoria, alle spalle della tedesca Greg Hilde e della svedese Pernilla Wiberg.

Un anno fa le Finali di Coppa del Mondo hanno visto una super-Federica Brignone. Il 17 marzo, infatti, arriva la vittoria in gigante davanti a Alice Robinson e Thea Louise Stjernesund, quindi il 22 marzo è seconda nel superG vinto da Ester Ledecka, mentre il 23 marzo ci pensa Nicol Delago a chiudere al terzo posto la discesa vinta da Cornelia Huetter davanti a Ilka Stuhec.