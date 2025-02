Federica Brignone non si sbilancia: “Tante hanno preso le misure. Ho fatto qualche errore, ma la neve…”

Buona la prima per Federica Brignone ai Mondiali di Saalbach. La valdostana ha concluso al terzo posto la prova cronometrata odierna della discesa, chiudendo con 63 centesimi di ritardo da una scatenata Lara Gut-Behrami. Un distacco sicuramente importante, ma Brignone non è stata perfetta e ha commesso qualche piccola sbavatura, terminando comunque nelle posizioni di vertice della classifica.

Dopo la prova, Brignone ha commentato così la sua prestazione: “Sono abbastanza soddisfatta, ho fatto qualche errore qua e là. Con tutte queste ondulazioni si salta molto, bisogna lavorare bene tutti i dossi ed essere morbidi”.

Sicuramente Gut-Behrami è la principale avversaria delle azzurre, ma attenzione anche all’americana Breezy Johnson, oggi seconda a soli cinque centesimi dall’elvetica. La lotta per le medaglie, però, è aperta anche ad altre atlete e Brignone lo sa bene: “Penso che oggi tante atlete oggi abbiano preso le misure alla pista in vista delle prossime giornate. Mi piace questa neve, ed è un elemento positivo”.

Una stagione finora eccezionale quella di Brignone, che ha ottenuto le sue prime due vittorie in carriera in Coppa del Mondo in discesa libera. I successi sono arrivati a St. Anton e Garmisch, oltre al podio ottenuto a Cortina (terzo posto). Risultati che hanno portato la valdostana in testa alla classifica di specialità e sicuramente tra le favorite per l’oro mondiale.