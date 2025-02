LIVE Sci alpino, Prova a squadre Mondiali 2025 in DIRETTA: duello Austria-Svizzera, Italia mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile e femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach. Ogni sfida sarà disputata su 4 manche di slalom parallelo, 2 tra uomini e 2 tra donne. Il vincitore di ogni manche porta alla sua squadra 1 punto e nel caso di parità tra gli sciatori entrambe le squadre prendono 1 punto; in caso di caduta di entrambi gli atleti, vince chi ha percorso più tracciato regolarmente. In caso di parità alla fine delle 4 manche, passa la squadre che tra le due ha il minor tempo combinato, calcolato nella somma tra la migliore manche maschile e la migliore manche femminile. In caso di nuova parità, passa la squadra che ha fatto segnare la manche più veloce. In caso di ulteriore parità passa la testa di serie più alta.

L’Italiaspera di replicare quanto di buono fatto nel 2019 ad Are (Svezia), quando gli azzurri conquistarono il bronzo mondiale. Nel quartetto scelto per competere domani c’è un legame proprio con la manifestazione di sei anni fa. Il riferimento è ad Alex Vinatzer e a Lara Della Mea, protagonisti di questo particolare format nei campionati sulle nevi scandinave e quindi in grado di disimpegnarsi piuttosto bene nel parallelo, note le loro qualità sia di slalomisti che di gigantisti. Il quartetto sarà completato da Filippo Della Vite e dalla giovane Giorgia Collomb, che vorranno trasformare l’entusiasmo di essere in una gara iridata in prestazione positiva. Della Vite, uscito di scena prima del tempo diverse volte in questa stagione in Coppa del Mondo, ha comunque ottenuto un buon 11° posto nel gigante di Adelboden (Svizzera), mentre la classe 2006 del Bel Paese ha ottenuto i suoi primi punti nel massimo circuito a Killington (USA) in gigante (19ma) e in slalom (16ma).

La selezione azzurra, testa di serie numero 3 del tabellone, debutterà agli ottavi con una formazione decisamente modesta come l’Ucraina per poi incrociare ai quarti una formazione più competitiva come la Francia. In caso di vittoria, il percorso dell’Italia proseguirebbe in semifinale contro una tra Austria e Svezia, mentre in un’eventuale finale probabile la sfida a una tra Svizzera e Norvegia, quindi una formazione decisamente forte.

Questa la composizione delle squadre in gara: Svizzera: Delphine Darbellay, Wendy Holdener, Luca Aerni, Thomas Tumler. Austria: Stephanie Brunner, Julia Scheib, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Fabio Gstrein, Dominik Raschner, Italia: Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite. Norvegia: Mina Fuerst Holtmann, Thea Louise Stjernesund, Madeleine Sylvester-Davik, Timon Haugan, Atle Lie McGrath, Rasmus Windingstad. Stati Uniti: Katie Hensien, Paula Moltzan, Nina O’Brien, Isaiah Nelson, River Radamus. Francia: Camille Cerutti, Clara Direz, Marie Lamure, Léo Anguenot, Thibaut Favrot, Florian Loriot. Svezia: Estelle Alphand, Sara Hector, Lisa Nyberg, Fabian Ax Swartz, William Hansson, Kristoffer Jakobsen. Germania: Fabiana Dorigo, Lena Duerr, Jessica Hilzinger, Anton Grammel, Fabian Gratz, Linus Strasser. Slovenia: Taja Presern, Nika Tomsic, Martin Cater, Anze Gartner. Cechia: Tereza Koutna, Barbora Novakova, Marek Muller, Aldo Tomasek. Gran Bretagna: Giselle Gorringe, Lois Jackson, Calum Langmuir, Owen Vinter. Polonia: Maryna Gasienica-Daniel, Magdalena Luczak, Piotr Habdas, Stanislaw Sarzynski. Argentina: Francesca Baruzzi Farriol, Nicole Begue, Sofia Bogni Barry, Sebastiano Gastaldi, Tiziano Gravier, Nicolas Quintero. Ucraina: Anastasiia Shepilenko, Kateryna Shepilenko, Taras Filiak, Maksym Mariichyn, Dmytro Shepiuk, Roman Tsybelenko.

