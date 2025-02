Pirovano e Bassino concordano sulla pista di Saalbach: “C’è poca pendenza, ogni errore verrà pagato caro”

I Mondiali di sci alpino a Saalbach si sono aperti oggi con la prima prova cronometrata della discesa femminile. Una giornata che vedrà anche l’assegnazione delle prime medaglie con il parallelo a squadre, in programma alle ore 15.15. Tornando alla prova, il miglior tempo è stato quello di Lara Gut-Behrami, con Federica Brignone terza e Sofia Goggia quinta.

La terza migliore tra le azzurre è stata Nicol Delago, che ha concluso al settimo posto, vincendo il duello a distanza con le altre connazionali per il posto in squadra nella giornata di sabato. Una presenza che dovrebbe essere abbastanza sicura, visti i risultati in Coppa del Mondo, per Laura Pirovano, oggi ventiseiesima, mentre è particolarmente a rischio Marta Bassino, ventunesima su un tracciato che non si sposa bene con le caratteristiche della piemontese.

Pirovano ha commentato così la sua prova, spiegando anche le caratteristiche della pista dei Mondiali: “Una pista davvero divertente, credo che sarà difficile farla perfettamente. Non c’è molta pendenza, ed ogni errore verrà pagato in gara”.

Anche Bassino si è espressa sul tracciato di Saalbach dopo la prima prova cronometrata: “Una pista bella lunga, con tanti movimenti del terreno, bisogna lavorare tutti i dossi per portare fuori velocità, visto che la pendenza non è tanta”.