Sci alpino, come andarono le finali di Saalbach nel 2024? Furono tre i podi azzurri

Siamo ormai prontissimi per dare il via ai Campionati Mondiali di sci alpino 2025. Si gareggerà, come ben noto, a Saalbach-Hinterglemm (Austria) laddove nella scorsa stagione si sono vissute le “prove generali” con le Finali della Coppa del Mondo. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose nel marzo del 2024.

Il gigante maschile ha visto il successo dello svizzero Loic Meillard con 71 centesimi sull’andorrano Joan Verdù, quindi terzo un altro svizzero, Thomas Tumler a 79. Migliore degli italiani Giovanni Borsotti 18° a 2.35, davanti ad Alex Vinatzer a 2.65.

Lo slalom femminile come al solito si chiude con Mikaela Shiffrin al comando con 54 centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, quindi terza la svedese Anna Swenn Larsson a 63. Chiude in nona posizione la nostra Martina Peterlini a 1.16.

La gara tra i pali stretti vede la vittoria del norvegese Timon Haugan con 40 centesimi sull’austriaco Manuel Feller e 44 sul tedesco Linus Strasser. Ottava posizione per Alex Vinatzer a 2.18, 12° Tommaso Sala a 2.77.

Passando al gigante femminile ecco la prima vittoria italiana. Federica Brignone fa il vuoto con un vantaggio di ben 1.36 sulla neozelandese Alice Robinson, quindi terza la norvegese Thea Louise Stjernesund a 1.67.

Iniziamo le prove veloci. Nel superG maschile è dominio svizzero. Stefan Rogentin chiude con 3 centesimi su Loic Meillard, mentre è terzo Arnaud Boisset a 15. Quarto il francese Cyprien Sarrazin 59, mentre è quinto Marco Odermatt a 64. Sesto Dominik Paris a 76, decimo Guglielmo Bosca a 82.

Il superG femminile, invece, vede di nuovo Federica Brignone sul podio con 28 centesimi di ritardo da Ester Ledecka. Terza la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 30 centesimi.

La discesa femminile ha visto il successo dell’austriaca Cornelia Huetter con 17 centesimi sulla slovena Ilka Stuhec, quindi terza Nicol Delago a 49. Nona Federica Brignone a 1.13, 12a Laura Pirovano a 1.32. Non è stata disputata, invece, la discesa maschile.