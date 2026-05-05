Sci alpino, Lindsey Vonn categorica: “Ritiro? Basta domande! Non decido prima del 2027-28!”. Quindi, proverà a tornare!

Pochi giorni fa, in un’intervista all’agenzia di stampa Associated Press, Lindsey Vonn ha voluto fare il punto della situazione dopo il grave infortunio al ginocchio patito a febbraio. La quarantunenne statunitense è ancora in piena riabilitazione e in molti, considerata l’età e le tante cicatrici alle sue articolazioni, la considerano ormai al capolinea. Lei non è dello stesso avviso.

“Forse mi ritirerò e non gareggerò mai più. Ne sono consapevole. Però, dal punto di vista emotivo, non sono in grado di prendere la decisione di dire basta in questo momento. L’infortunio di Cortina è stato qualcosa di diverso, di nuovo. Sono consapevole di aver rischiato l’amputazione e questo cambia tutto, nella mia testa. Sono abituata a sopportare il dolore, ma non avevo mai avuto un’esperienza come quella di febbraio.

“Non accadrà niente prima della stagione 2027-28. Devo ancora operarmi al legamento, ci saranno ulteriori 6 mesi di convalescenza dopo quell’intervento. A seguire, dovrò lavorare molto in palestra. Quindi, ci vorrà almeno un anno e mezzo per tornare al 100%. Mio padre ha detto che voglio smettere? Lo so, ma si è dimenticato la regola principale con la sottoscritta. Se non vuoi che io faccia qualcosa, non dirmi che non posso farla, perché automaticamente vorrò provare che tu abbia torto!”.

“Comunque, non chiedetemi più quale sarà la mia decisione. Non ho la lucidità emotiva per prenderla, quindi voglio ponderarla, per essere sicura di non commettere alcun errore” ha chiuso la veterana statunitense nel suo intervento all’Associated Press.

Insomma, senza dover leggere tra le righe, Vonn ha chiaramente detto di non farle più domande al riguardo. È consapevole di essere potenzialmente giunta al capolinea, ma evidentemente vuole provare a ripartire. Non avrebbe dichiarato apertamente di smetterla di stressarla con domande legate al suo futuro, che al momento è legato a sale operatorie e palestre.

Qualsiasi scelta non arriverà nelle prossime settimane e, neppure, nei prossimi mesi. Può forse già essere una ex atleta, ma questo dipenderà dalla risposta del suo fisico. Insomma, ci vuole provare. Oppure, vuole solo essere sicura di non avere rimpianti e di non poter tornare più in pista. In ogni caso, si continuerà a parlare di lei, nonostante l’assenza.