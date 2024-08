Sport in tv oggi (venerdì 30 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Imbarazzo della scelta quest’oggi. Terrà banco la seconda giornata di gare delle Paralimpiadi di Parigi, inizieranno i week end del Motomondiale ad Aragon e di F1 a Monza, con Ducati e Ferrari che vorranno recitare il ruolo delle protagoniste. La tredicesima tappa della Vuelta a España, con un arrivo in salita tremendo che potrebbe davvero ribaltare la classifica.

La seconda giornata di regate della Louis Vuitton Cup, con una sfida delicata per Luna Rossa contro American Magic. Senza dimenticare i Mondiali di atletica di U20, il Golden Gala a Roma, con una parata di stelle pazzesca e tanti azzurri a voler illuminare la scena, tra cui Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Nella serata italiana la sfida del terzo turno degli US Open 2024 di Lorenzo Musetti contro lo statunitense Brandon Nakashima, in palio gli ottavi di finale del Major statunitense.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 30 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 30 agosto

09.00 Moto3, GP Aragon 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Aragon 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Aragon 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Snooker, Saudi Masters: prim turno – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia internazionale femminile – Memorial Michela Fanini – Differita in tv su RaiSport HD dalle 20.00; in streaming in differita dalle 20.00 su RaiPlay.

13.07 Ciclismo, Vuelta a España 2024: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 14.20 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Aragon 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Italia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 Ciclismo, Renewi Tour: terza tappa – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Vela, America’s Cup: seconda giornata Louis Vuitton Cup – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Aragon 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Aragon 2024: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Atletica, Mondiali 2024: sessione pomeridiana – Diretta streaming su Eurovision Sport.

16.00 Volley, Mondiali U17: Italia vs Cina Taipei – Diretta streaming su VBTV.

16.30 Volley, Europei U20: Italia vs Bulgaria – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTv.

17.00 F1, GP Italia 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, US Open 2024: terzo turno uomini – Diretta tv su SuperTennis Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 23.00 Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Musetti vs Nakashima 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2024: terzo turno donne – Diretta tv su SuperTennis Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 23.00 Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

17.00 Tennis, US Open 2024: secondo turno doppio uomini – Diretta tv su SuperTennis Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 23.00 Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Bolelli/Vavassori vs Rogers/Galloway 4° match e inizio programma dalle 17.00)

17.00 Tennis, US Open 2024: secondo turno doppio donne – Diretta tv su SuperTennis Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 23.00 Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Errani/Paolini vs Dart/Parry 2° match e inizio programma alle 17.00)

17.15 Golf, Tour Championship: seconda giornata – Diretta streaming Discovery+.

17.20 Mountain bike, Mondiali 2024: XCC Elite donne – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina vs Napoli – Diretta streaming su DAZN.

18.05 Mountain bike, Mondiali 2024: XCC Elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie A: Venezia vs Torino – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Granada vs Huesca – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Atletica, Golden Gala 2024 – Diretta tv su Rai 3 HD, Sky Sport Arena (204) dalle 21.00; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW dalle 21.00.

20.00 Arrampica sportiva, Europei 2024: Finale Boulder – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGO, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Union Berlino vs St. Pauli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Inter vs Atalanta – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Alcione Mirano vs Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Lucchese vs Gubbio – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Perugia vs SPAL – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pontedera vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Cerignola vs Messina – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Casertana vs Juventus NextGen – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Taranto vs Latina – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.05 Calcio femminile, Serie A: Lazio vs Roma – Diretta tv RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Oviedo vs Racing Santander – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Valencia vs Villarreal – Diretta streaming su DAZN.

22.30 Atletica, Mondiali 2024: sessione serale – Diretta streaming su Eurovision Sport.