LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: iniziata la sessione diurna, attesta per Arjola Dedaj

10.17 Ricordiamo che Valdes Romero non prenderà parte alla finale del lancio del disco F55. Saranno quindi dodici le atlete che si contenderanno le medaglie.

10.14 È ora il momento dell’altra uzbeka Kurbanova, atleta della categoria F54.

10.12 13.48 è la migliore misura di Semyonova, che chiude la propria gara con il primato personale.

10.10 Semyonova lancia a 11.70 al secondo tentativo e a 13.48 al terzo.

10.08 Iniziata la finale dei 5000 metri maschili T11.

10.06 Nullo il primo lancio di Semyonova.

10.03 Valdes Romero non prenderà il via alla finale del lancio del disco F55.

10.02 Questa la start list della finale dei 5000 metri maschili T11:

1 1434 KIMANI Samwel Mushai KEN 26 DEC 1989 T11 15:16.11 15:35.59

2 1070 AGRIPINO dos SANTOS Julio Cesar BRA 17 JAN 1991 T11 14:57.70 14:57.70

3 1413 KARASAWA Kenya JPN 3 JUL 1994 T11 14:55.39 15:03.25

4 1092 JACQUES Yeltsin BRA 21 SEP 1991 T11 14:53.97 14:53.97

5 1559 GUILLEN Rosbil PER 8 AUG 1992 T11 15:20.37 15:20.37

Guide ROJAS RAMOS Jose Luis 5 APR 1992

6 1541 RUDAKOV Fedor NPA 28 APR 1994 T11 15:04.15 15:04.15

7 1217 CASTRO REYES Darwin Gustavo ECU 6 JUL 1993 T11 15:35.64 15:46.65

8 1423 WADA Shinya JPN 9 JUL 1977 T11 15:01.90 15:12.00

9 1216 CAICEDO Jimmy ECU 26 DEC 1997 T11 15:22.53 15:22.53

10.00 Iniziata la finale del lancio del disco F55!

09.59 Entrano le atlete della finale del lancio del disco F55, che aprirà il programma dell’atletica alle Paralimpiadi 2024.

09.55 Questa la start list della finale del lancio del disco F55:

1 2598 UZB SEMYONOVA Natalya (F55) 18.98

2 2453 PAN VALDES ROMERO Iveth del Rosario (F55) 15.51 15.51

3 2595 UZB KURBANOVA Nurkhon (F54) 20.40

4 2384 MEX GUERRERO CAZARES Rosa Maria (F55) 27.17 25.80

5 2298 IND KARAMJYOTI Karam Jyoti (F55) 21.55

6 2373 MAR EL KAOUI Norelhouda (F55) 22.63 22.63

7 2299 IND KASANA Sakshi (F55) 22.06 21.45

8 2093 BRN ALOMARI Rooba (F55) 23.69 23.53

9 2361 LAT KRUMINA Diana (F55) 25.06 25.06

10 2116 CHN DONG Feixia (F55) 26.64 26.37

11 2157 COL CASTANO SALAZAR Erica Maria (F55) 26.88 26.88

12 2389 MEX NAVARRO HERNANDEZ Maria Guadalupe (F55) 22.63 22.63

13 2401 MLI COULIBALY Korotoumou (F55) 19.58 19.58

09.51 Dedaj è alla seconda Paralimpiade della propria carriera. L’azzurra ha preso parte alla rassegna a cinque cerchi di Rio de Janeiro in cui ha ottenuto la sesta posizione nel salto in lungo T11.

09.48 Si assegnano già diversi titoli in questa mattina di gare. L’Italia andrà subito a caccia delle prime medaglie dall’atletica leggera, in special modo con Arjola Dedaj impiegata nella finale del salto in lungo T11.

09.45 Questo il programma della sessione diurna odierna:

10:00 Women’s Discus Throw – F55 Final

10:06 Men’s 5000m – T11 Final

10:31 Women’s Long Jump – T11 Final

10:34 Men’s 100m – T12 Round 1

10:39 Women’s Shot Put – F41 Final

10:58 Men’s 400m – T52 Round 1

11:14 Women’s 400m – T11 Round 1

11:50 Women’s 5000m – T54 Round 1

11:09 Men’s Javelin Throw – F38 Final

12:32 Men’s 100m – T37 Round 1

12:57 Men’s 100m – T47 Round 1

13:15 Women’s 100m – T35 Final

13:45 Women’s Discus Throw – F57 Qualification

09.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare dell atletica leggera alle Paralimpiadi 2024.

Un programma che prevede le seguenti prove: salto in lungo femminile – Finale T11; 5000m maschili – Finale T11; 100m femminili – T35 Turno 1; lancio del peso femminile – Finale F41; 100m maschili – T12 Turno 1; lancio del disco femminile – Finale F55; 400m maschili – T52 Turno 1; 400m femminili – T11 Turno 1; lancio del giavellotto maschile – Finale F38, 200m femminili – T37 Turno 1, 100m maschili – T37 Turno 1, 100m maschili – T47 Turno 1, 100m femminili – Finale T35.

Tra le fila nostrane, l’azzurra impegnata nella Finale del salto in lungo femminile, categoria T11, sarà Arjola Dedaj. Nata a Tirana nel 1981, Arjola ha una retinite pigmentosa che l’ha resa cieca. La sua è una storia avventurosa: nel 1998, all’età di 17 anni, raggiunse le coste italiane a bordo di un gommone insieme al padre e al fratello, per potersi ricongiungere con la madre a Milano. Il suo esordio in Nazionale risale al 2014, nel 2016 è giunta sesta ai Giochi di Rio 2016.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dell’atletica leggera a queste Paralimpiadi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con le prove odierne. Buon divertimento!