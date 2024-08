LIVE Atletica, Golden Gala 2024 in DIRETTA: show con Jacobs e Tamberi, presenti anche Diaz e Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2024 allo Stadio Olimpico di Roma, il più importante meeting internazionale di atletica leggera che si svolge in Italia.

Sarà una serata davvero speciale e una vera e propria parata di stelle dell’atletica leggera italiana. Ben diciannove italiani saranno presenti, tra cui spiccano due Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Grandi ambizioni anche per due freschi medagliati di Parigi 2024: Nadia Battocletti, argento sui 10.000 metri nella capitale francese gareggerà sui 1500; Andy Diaz, bronzo nel salto triplo, cercherà di farsi spazio in mezzo a grandi nomi. Tra i favoriti anche Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel peso.

Saranno impegnati ben otto Campioni Olimpici delle ultime Olimpiadi: lo statunitense Ryan Crouser (getto del peso), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco), il botswano Letsile Tebogo (200 metri, ma sarà impegnato sui 100), la statunitense Masai Russell (100 ostacoli), Winfred Yavi dal Bahrain (3000 siepi), l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), la statunitense Tara Davis-Woodhall (salto in lungo), la keniana Faith Kipyegon (1500 metri).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Golden Gala 2024 allo Stadio Olimpico di Roma, il più importante meeting internazionale di atletica leggera che si svolge in Italia. Si comincia alle 19.00. Buon divertimento!