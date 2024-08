LIVE MotoGP, GP Aragon 2024 in DIRETTA: riparte la corsa serrata tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo piloti e team saranno chiamati a un lavoro piuttosto gravoso, in cerca della miglior messa a punto possibile per massimizzare la propria prestazione in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale.

Messo in archivio quanto accaduto in Austria, Francesco Bagnaia, vincitore a Spielberg, vuole consolidare la sua leadership in campionato e battere il suo record personale di vittorie in una singola stagione. Con il successo ottenuto in Stiria, il pilota piemontese ha infatti già eguagliato il suo primato di sette vittorie risalente all’anno passato.

Disegnato dal famoso architetto Herman Tilke, il circuito è stato inaugurato nel 2010 e da allora ha ospitato il Mondiale ininterrottamente fino al 2022. Reintrodotto in calendario quest’anno, il tracciato ospiterà la quindicesima edizione del GP. Negli ultimi due appuntamenti disputati al MotorLand è stata Ducati a trionfare. Nel 2021, Pecco centrò la sua prima emozionante vittoria in MotoGP mentre, nel 2022, Enea Bastianini firmò il suo quarto successo nella classe regina dopo un intenso duello con l’attuale compagno di squadra. Ne vedremo delle belle.

Si comincia alle 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 15.00 ci saranno le pre-qualifiche.