Calendario Paralimpiadi Parigi 2024 oggi (30 agosto): orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 30 agosto va in scena la seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grandi emozioni nella capitale francese, dove verranno messi in palio svariati titoli e dove si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna sportiva che fa seguito alle Olimpiadi.

Gli italiani cercheranno di essere grandi protagonisti, di salire sul podio e di ottenere risultati di rilievo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (venerdì 30 agosto) alle Paralimpiadi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 30 agosto

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi singolare maschile WH2, Fase a gironi singolare maschile SL3, Fase a gironi singolare femminile SL3, Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio maschile WH1-2, Fase a gironi singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare maschile SL4, Fase a gironi singolare femminile SL4, Fase a gironi singolare maschile SU5, Fase a gironi singolare femminile SU5

09:00 TIRO PARALIMPICO R2 Carabina 10m in piedi SH1 femminile – Qualificazioni e Finale, P1 Pistola 10m SH1 maschile – Qualificazioni e Finale, R4 Carabina 10m in piedi SH2 mista/open – Qualificazione e Finale

09:00 GOALBALL Preliminari maschili/femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Compound individuale femminile

09:30 PARACANOTTAGGIO Batterie singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S4 – Batterie, 200m Individuali Misti Maschili SM6 – Batterie, 200m Individuali Misti Femminili SM6 – Batterie, 400m Stile Libero Maschili S11 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S11 – Batterie, 100m Rana Maschili SB9 – Batterie, 100m Rana Femminili SB9 – Batterie, 100m Dorso Maschili S13 – Batterie, 100m Dorso Femminili S13 – Batterie, 100m Rana Maschili SB8 – Batterie, 100m Rana Femminili SB8 – Batterie, Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Batterie

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T11, 5000m maschili – Finale T11, 100m femminili – T35 Turno 1, Lancio del peso femminile – Finale F41, 100m maschili – T12 Turno 1, Lancio del disco femminile – Finale F55, 400m maschili – T52 Turno 1, 400m femminili – T11 Turno 1, Lancio del giavellotto maschile – Finale F38, 200m femminili – T37 Turno 1, 100m maschili – T37 Turno 1, 100m maschili – T47 Turno 1, 100m femminili – Finale T35

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Quarti di finale XS17, Doppio femminile – Quarti di finale WW10, Doppio femminile – Semifinali WW5, Doppio femminile – Quarti di finale WS20, Doppio misto – Quarti di finale XW7

10:00 PARATAEKWONDO K44 -63 kg maschile Ottavi di finale, K44 -57 kg femminile Ottavi di finale, K44 -70 kg maschile Ottavi di finale, K44 -65 kg femminile Ottavi di finale, K44 -63 kg maschile Quarti di finale, K44 -57 kg femminile Quarti di finale, K44 -70 kg maschile Quarti di finale, K44 -65 kg femminile Quarti di finale

10:30 BOCCIA Individuale maschile – BC4 (8 partite), Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC4 (8 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:30 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C4-5 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 3000m femminile, Inseguimento Individuale C2 3000m maschile, Inseguimento Individuale C3 3000m maschile, Time Trial B 1000 metri femminile, Finali Time Trial C4-5 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 3000m femminile, Inseguimento Individuale C2 3000m maschile, Inseguimento Individuale C3 3000m maschile, Time Trial B 1000 metri femminile

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Primo turno singolare maschile (16 partite), Primo turno doppio femminile (8 partite), Quarti di finale doppio quad misto/open (4 partite)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili/femminili

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Compound individuale maschile

16:00 PARABADMINTON Fase a gironi singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare femminile SU5, Fase a gironi singolare maschile WH1, Fase a gironi singolare maschile SH6, Fase a gironi singolare femminile SH6, Fase a gironi singolare maschile WH2, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio misto SH6

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile/femminile

17:00 BOCCIA Individuale maschile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC2 (8 partite), Individuale maschile – BC1 (8 partite), Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite)

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio maschile – Quarti di finale MS18, Doppio maschile – Semifinali MW4, Doppio maschile – Quarti di finale MS14, Doppio maschile – Semifinali MW8, Doppio femminile – Finale per l’oro WS14, Doppio femminile – Finale per l’oro WW5

17:00 PARATAEKWONDO K44 -63 kg maschile Ripescaggi, K44 -57 kg femminile Ripescaggi, K44 -70 kg maschile Ripescaggi, K44 -65 kg femminile Ripescaggi, K44 -63 kg maschile Semifinali, K44 -57 kg femminile Semifinali, K44 -70 kg maschile Semifinali, K44 -65 kg femminile Semifinali, K44 -63 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -57 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -70 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -65 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -63 kg maschile Finale per l’oro, K44 -57 kg femminile Finale per l’oro, K44 -70 kg maschile Finale per l’oro, K44 -65 kg femminile Finale per l’oro



17:30 GOALBALL Preliminari maschili/femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S4 – Finale, 200m Misti Maschili SM6 – Finale, 200m Misti Femminili SM6 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S11 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S11 – Finale, 100m Rana Maschili SB9 – Finale, 100m Rana Femminili SB9 – Finale, 100m Dorso Maschili S13 – Finale, 100m Dorso Femminili S13 – Finale, 100m Rana Maschili SB8 – Finale, 100m Rana Femminili SB8 – Finale, Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile/maschile

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso maschile – Finale F55, Salto in lungo maschile – Finale T11, Lancio della clava femminile – Finale F32, 400m maschili – Finale T52, 100m maschili – Finale T37, 100m maschili – Finale T47, 400m Femminili – T11 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F37, 200m femminili – Finale T37, 5000m maschili – T54 Turno 1, 400m femminili – T47 Turno 1, 1500m femminili – T13 Turno 1

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile, Italia-Francia

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile/femminile

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro. Durante le interruzioni per i TG (ore 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00) l’evento verrà trasferito su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI PARALIMPIADI PARIGI 2024

09:00 TIRO PARALIMPICO R2 Carabina 10m in piedi SH1 femminile – Qualificazioni e Finale, P1 Pistola 10m SH1 maschile – Qualificazioni (Davide Franceschetti) e Finale, R4 Carabina 10m in piedi SH2 mista/open – Qualificazione (Livia Cecagallina, Roberto Lazzaro) e Finale

09:30 PARACANOTTAGGIO Batterie singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile (Giacomo Perini), doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto (Carolina Foresti, Tommaso Schettino, Greta Elizabeth Muti, Marco Frank, timoniere Enrico D’Aniello)

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Batterie (Francesco Bocciardo), 100m Stile Libero Femminili S5 – Batterie (Monica Boggioni), 100m Stile Libero Maschili S4 – Batterie (Luigi Beggiato, Federico Cristiani), 400m Stile Libero Femminili S11 – Batterie (Martina Rabbolini), 100m Rana Maschili SB9 – Batterie (Stefano Raimondi, Riccardo Menciotti), 100m Rana Maschili SB8 – Batterie (Federico Morlacchi), Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Batterie (Italia)

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T11 (Arjola Dedaj)

10:00 PARATAEKWONDO K44 -63 kg maschile Quarti di finale (Antonino Bossolo)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Primo turno singolare maschile (16 partite) (Luca Arca)

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S4 – Finale, 200m Misti Maschili SM6 – Finale, 200m Misti Femminili SM6 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S11 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S11 – Finale, 100m Rana Maschili SB9 – Finale, 100m Rana Femminili SB9 – Finale, 100m Dorso Maschili S13 – Finale, 100m Dorso Femminili S13 – Finale (Carlotta Gilli), 100m Rana Maschili SB8 – Finale, 100m Rana Femminili SB8 – Finale, Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Finale

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile, Italia-Francia