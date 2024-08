LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: sfida delicata per Luna Rossa contro American Magic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra i Challenger per la 37ma America’s Cup. La fase a gironi prosegue nelle acque di Barcellona con altri due match race importanti ai fini della classifica generale, dopo un day-1 che ha regalato qualche sorpresa in condizioni meteo quasi al limite per gli AC75.

Luna Rossa vuole confermarsi a punteggio pieno nel doppio round robin e sfida gli statunitensi di American Magic in un confronto che potrebbe anche rappresentare un antipasto di una possibile finale di Louis Vuitton Cup, considerando la velocità ed il potenziale espressi dalle barche tra le regate preliminari ed i primi testa a testa ufficiali di ieri.

Il sodalizio italiano, reduce dal netto successo sui francesi di Orient Express, va dunque a caccia del secondo punto nella Challenger Selection Series mentre Patriot deve riscattare l’inatteso ko al debutto contro Britannia. Il team americano aprirà il programma odierno contro gli svizzeri di Alinghi (le uniche due squadre ferme sin qui a zero punti), mentre la seconda Race tra i britannici di Ineos e New Zealand verrà annullata per il forfait dei Kiwi in seguito ai danni riportati ieri sera da Taihoro (lo scafo del Defender) in un incidente durante le operazioni di alaggio.

Stesso discorso per la quarta regata del giorno tra Orient Express ed i vincitori della 36ma Coppa America. Una notizia che non incide minimamente sulla graduatoria della fase a gironi di Louis Vuitton Cup, perché i punti raccolti contro Emirates Team New Zealand non vengono presi in considerazione. American Magic tornerà poi in acqua per fronteggiare Luna Rossa nell’ultimo match effettivo di venerdì 30 agosto. Appuntamento a partire dalle ore 14.00 con il day-2 di Louis Vuitton Cup a Barcellona. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!