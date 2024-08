LIVE Musetti-Nakashima, US Open 2024 in DIRETTA: attenzione all’americano che ha eliminato Rune

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno degli US Open tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima.

Partita molto complicata per il redivivo Azzurro, che si è salvato in modo incredibile nel match di primo turno contro Reilly Opelka quando, sotto 5-3 40-0 nel 4° è riuscito ad evitare in modo pazzesco un set decisivo che sarebbe stato al cardiopalma contro il ritrovato big server USA. Il carrarino ha poi giocato una maratona di oltre 4 ore contro Miomir Kecmanovic, partita che pareva poter essere preda semplice del toscano dopo la partenza a handicap, ma che ha riservato moltissime insidie ed è finita nelle sue casse solo dopo aver annullato 2 match point per 7-5 nella partita finale.

Quest’oggi, sarà durissima. Brandon Nakashima è un osso duro, non ha ancora perso il servizio fin qui in questi US Open, ed ha sconfitto avversari quotati come la testa di serie n.15 Holger Rune e il giovane francese Arthur Cazaux. L’americano è on fire! Per batterlo servirà la partita che Musetti fu capace di giocare al Queen’s, con la differenza che sull’erba il gioco di Nakashima non è incisivo come sul cemento. Servirà una bella dose di aiuti, gentilezze che l’USA mai si dimentica di apportare, soprattutto quando le partite assumono sempre più peso specifico.

Tuttavia, il favorito è l’americano. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno degli US Open tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima.