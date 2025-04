Sport in tv oggi (martedì 15 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 15 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla terza giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Gli atleti in gara andranno a caccia dei titoli nazionali e anche di crono che possano qualificarli ai Mondiali di Singapore. In primo piano anche il Giro dell’Abruzzo con la sua prima tappa e i quattro tornei di tennis di questa settimana.

In particolar modo a Monaco di Baviera Flavio Cobolli e Luciano Darderi proveranno a dar seguito al loro incedere dopo ottimi risultati sulla terra rossa in precedenza. A Stoccarda, invece, ci sarà l’esordio di Jasmine Paolini e c’è curiosità dopo l’annuncio della separazione dal tecnico storico Renzo Furlan. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 15 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 15 aprile

10.00 Nuoto, Campionati italiani: terza giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Lehecka 1° match e inizio giornata; Cobolli vs Shevchenko 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.30 Tennis, WTA Rouen: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) con l’uso di Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

(Rosatello vs Parks 3° match e inizio programma dalle 11.30)

11.55 Ciclismo, Giro dell’Abruzzo: prima tappa – Diretta tv dalle 13.30 su RaiSport HD e dalle 13.25 su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Snooker, Mondiali: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

12.30 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Lys 4° match e inizio programma alle 12.30)

18.00 Nuoto, Campionati italiani: terza giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Basket, Champions League: Galatasaray vs Nymburk – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Reggiana vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.