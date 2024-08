LIVE Nuoto, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: altre dieci carte per l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2024. La Defense Arena di Parigi sarà protagonista con altri 14 titoli paralimpici da assegnare, con l’Italia che potrà schierare dieci carte per le medaglie dopo i due ori, i due argenti e i quattro bronzo di ieri.

Francesco Bocciardo torna in gara nei 100 stile libero S5 dopo il successo nella doppia distanza ieri pomeriggio, così come Monica Boggioni nella gara femminile. Debutto per Federico Cristiani e Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4, così come per Martina Rabbolini nei 400 stile libero S11 e per Riccardo Menciotti nei 100 rana SB9, che affianca Stefano Raimondi. Federico Morlacchi sarà invece in corsia 7 nei 100 rana SB8, così come per la 4×50 stile libero mista 20 punti. Già in finale Carlotta Gilli nei 100 dorso S13, che vuole la doppietta d’oro.

L’Italia punta a un ruolo di rilievo in queste Paralimpiadi. Dopo il successo nell’ultimo Mondiale di Manchester 2023 e gli ottimi risultati agli Europei, con rispettivamente 52 e 63 medaglie, si vuole cercare di tenere gli stessi ritmi di tre anni fa a Tokyo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2024 dall’Arena La Defense di Parigi. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. La sessione di batterie inizia alle 9.30, quella delle finali è in programma alle 17.30. Buon divertimento!