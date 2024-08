LIVE F1, GP Monza 2024 in DIRETTA: la Ferrari può stupire nelle prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del GP di Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Nel Tempio della velocità, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale su un circuito dalle caratteristiche molto particolari, un layout decisamente old style.

Monza è la pista dove, solitamente, si corre con la configurazione aerodinamica più bassa possibile proprio per privilegiare la velocità di punta diminuendo la resistenza all’avanzamento. La stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle due chicane sono i fattori che mettono più a dura prova le gomme, anche se non bisogna sottovalutare i carichi laterali esercitati nelle curve veloci, come la Parabolica intitolata a Michele Alboreto e la Grande. Per questo appuntamento, la scelta delle tre mescole da asciutto non è variata rispetto al 2023: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft.

La Ferrari si presenta con una vettura modificata dal punto di vista aerodinamico per cercare di rivaleggiare specialmente con la McLaren e la Red Bull che sono grandi favorite per questo fine-settimana. La scuderia di Woking è reduce dal successo a Zandvoort (Paesi Bassi) con il britannico Lando Norris, che ha fatto vedere la bontà del pacchetto a propria disposizione. Max Verstappen vorrà riscattarsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del GP di Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda inizierà alle 17.00. Buon divertimento!