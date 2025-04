Sport in tv oggi (giovedì 17 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 17 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui quattro tornei di tennis in corso di svolgimento durante questa settimana: spazio agli ottavi di finale tra Monaco, Barcellona, Stoccarda (dove Jasmine Paolini giocherà in singolare e poi in doppio insieme a Sara Errani) e Rouen. Gli amanti del grande ciclismo possono divertirsi con la terza tappa del Giro d’Abruzzo, mentre a Riccione si concludono i Campionati Italiani di nuoto.

Proseguono gli Europei di sollevamento pesi, continua la Coppa del Mondo di tiro a segno a Lima e iniziano i tornei di golf della settimana. In serata la gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile tra Trento e Piacenza (i dolomitici conducono per 2-0 e possono chiudere i conti di fronte al proprio pubblico), oltre all’abbuffata di calcio tra Europa League e Conference League con il ritorno dei quarti di finale (grande attesa per la Lazio chiamata a rimontare e la Fiorentina).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 17 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 17 aprile

03.00 GOLF (DP World Tour) – China Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 06.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 06.30)

10.00 NUOTO – Campionati Italiani, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP 500 Barcellona, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 TENNIS – ATP 500 Monaco, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.10 CICLISMO – Giro d’Abruzzo, terza tappa: San Demetrio ne’ Vestini-Roccaraso (diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 dalle ore 13.40; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.40)

11.30 TENNIS – WTA 250 Rouen, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Stoccarda; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.30 TENNIS – WTA 500 Stoccarda, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Rouen; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Niemeier (secondo match dalle ore 12.30); Paolini/Errani-Alexandrova/Zhang (quarto di finale, terzo match dalle ore 13.00 e dopo riposo ragionevole per Paolini in seguito al suo singolare)

14.00 BOXE – WBC Boxing Grand Prix, prima giornata (diretta streaming su DAZN)

14.00 PADEL – Qatar Major (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 GOLF (PGA Tour) – RBC Heritage, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 71 kg femminile (diretta streaming su EWF Sport Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Corales Championship, primo giro (diretta streaming su Discovery+)

18.00 NUOTO – Campionati Italiani, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 81 kg maschile (diretta streaming su EWF Sport Tv)

18.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 50 metri 3 posizioni maschile a Lima, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.45 CALCIO (Conference League, ritorno quarti di finale) – Fiorentina-Celje (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

18.45 CALCIO (Conference League, ritorno quarti di finale) – Jagiellonia-Betis Siviglia (in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Semifinale, gara-1: Schio-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Semifinale, gara-3: Trento-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno quarti di finale) – Athletic Bilbao-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno quarti di finale) – Eintracht Francoforte-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno quarti di finale) – Lazio-Bodo/Glimt (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno quarti di finale) – Manchester United-Lione (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Conference League, ritorno quarti di finale) – Chelsea-Legia Varsavia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Conference League, ritorno quarti di finale) – SK Rapid-Djurgarden (in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 50 metri 3 posizioni femminile a Lima, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)