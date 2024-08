LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita tremendo, classifica ribaltata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2024, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. La conclusione della seconda settimana sta per arrivare e, con meno della metà dei chilometri totali da percorrere, ogni giornata può essere decisiva per le sorti positive o meno dei corridori nella corsa ispanica, con ovviamente l’attenzione che sarà puntata sulla lotta alla maglia rossa.

Tappa piuttosto impegnativa quella che ci apprestiamo a vivere. Saranno quattro i GPM che la carovana dovrà affrontare nei 176 km che dividono Lugo dal Puerto de Ancares. Se le prime due asperità – Alto Campo de Arbre (5 km al 5,9%) e Alto O Portelo (7.7 km al 5,1%) – non dovrebbero rappresentare problemi, la doppietta finale composta dal Puerto de Lumeras (6.6 km al 5,9%) e dal già citato Puerto de Ancares (7.5 km al 9%). Proprio quest’ultima salita sarà il vero teatro di battaglia che infiammerà la corsa odierna.

L’interlocutoria tappa di ieri non ha cambiato le gerarchie all’interno della contesa alla vetta della generale. Al comando troviamo sempre Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Il compito dell’australiano sarà piuttosto improbo quest’oggi, visto che Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) è pronto a rivoluzionare la classifica. Occhio ai possibili inserimenti di Enric Mas (Movistar Team), Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) e, perché no, Adam Yates (UAE Emirates).

