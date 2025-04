WTA Stoccarda 2025, Jasmine Paolini accede ai quarti. Sconfitta Niemeier con qualche patema

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La n.6 del mondo ha sconfitto col punteggio di 6-1 7-5 in 1 ora e 27 minuti di gioco la tedesca Jule Niemeier (n.121 del ranking) negli ottavi di finale del torneo di Stoccarda. Sulla terra rossa indoor in Germania, la toscana ha un po’ sofferto nel secondo parziale, dopo aver sostanzialmente dominato nel primo.

Fatica nella gestione dei turni in battuta per Jas nella seconda frazione, dovendo cancellare una palla set alla rivale. Brava l’azzurra a chiudere il confronto in due parziali e nei quarti di finale ci sarà da sfidare la vincente del match tra l’americana Coco Gauff (n.4 del mondo) e l’altra tedesca Ella Seidel (n.124 WTA).

Nel primo set non c’è partita dal momento che Paolini detta i ritmi dello scambio, aprendosi sovente il campo col dritto e facendo breccia nella difesa della rivale. Tanti gli errori della teutonica e facile per l’azzurra conquistare i break nel quarto e sesto game. Con grande tranquillità e autorevolezza, la n.6 del ranking fa sua la frazione sul 6-1.

Nel secondo set il break in apertura in favore della giocatrice italiana è illusorio per quel che la attende. Sì, perché Niemeier sale di colpi col dritto e il servizio, sbagliando molto meno. Di contro, Jas non trova più una prima in battuta a toglierle le castagne dal fuoco. In questo modo arriva il contro-break del quarto game. Paolini tenta di scappar via nuovamente, forzando alcune giocate nel settimo gioco, ma la battuta non è amica e troppe seconde sono un invito a nozze per la tedesca. Si va alla volata, con l’azzurra costretta a cancellare una palla set nel decimo game e abile a mettere tanta profondità nei propri colpi nel successivo. Lo strappo è decisivo e il 7-5 sorride alla toscana.