LIVE Atletica, Mondiali U20 2024 in DIRETTA: le staffette vogliono la finale, in serata Sioli tra gli outsiders nell’alto

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali under 20 di atletica leggera. In quel di Lima (Perù) il menù è ancora ricco con l’esordio delle staffette a farla da padrone nella mattinata sudamericana. In serata, come di consueto, le emozioni delle finali dove non mancheranno gli azzurri.

Programma che partirà con le qualificazioni del lancio del peso femminile e soprattutto la 10 km di marcia al maschile. Due gli italiani al via, con Alessio Coppola e Giuseppe Disabato che proveranno a far gara di testa. Nella 10 km di marcia al femminile le carte azzurre sono rappresentate da Michelle Cantò e Giulia Gabriele. Finale di mattinata peruviana in cui l’attenzione sarà catalizzata sulle batterie delle staffette 4×400 e 4×100.

Nella serata di Lima Andrea Demontis prenderà parte alla finale del salto con l’asta, mentre Paolo Bolognesi dovrà cercare il personale nelle semifinali dei 400 ostacoli per sognare l’ingresso nell’ultimo atto. Per quel che riguarda il salto in alto Matteo Sioli ha le carte in regola per inserirsi nella lotta al podio. Giornata che si concluderà con le finali dei 200 metri.

La penultima giornata dei Mondiali under 20 di atletica leggera di Lima inizierà alle 16.00 italiane con la sessione mattutina, mentre la sessione serale si svolgerà dalle 22.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta gara per gara dell’evento.