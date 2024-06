Sport in tv oggi (domenica 23 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 23 giugno: in programma il tennis con le finali di Sinnner, Musetti e Bolelli/Vavassori, i motori con la F1, il ciclismo con il Campionato Italiano, e molto altro.

Al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, nell’ultimo atto dei Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, l’azzurro Lorenzo Musetti sarà opposto al numero 5 del seeding, lo statunitense Tommy Paul: il match si giocherà sul Centre Court ed avrà inizio alle ore 15.00 italiane.

Sarà il polacco Hubert Hurkacz l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Halle, Germania: la sfida sarà la seconda dalle ore 11.30, dopo la finale di doppio tra gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori ed i tedeschi Kevin Kravietz e Tim Puetz, ma comunque avrà inizio non prima delle 14.00.

Il decimo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Barcellona dalle ore 15.00, con la gara del GP della Spagna: per la Ferrari sarà il momento della verità, con il monegasco Charles Leclerc ed il padrone di casa iberico Carlos Sainz che vorranno ridurre il gap in classifica dal neerlandese Max Verstappen.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 23 giugno

09.00 Scherma, Europei: fioretto femminile a squadre, eliminatorie fino alle semifinali – YouTube FIE Fencing Channel

09.00 Nuoto, Settecolli: 3a giornata, eliminatorie – YouTube Federazione Italiana Nuoto

09.30 Nuoto, Europei: 7a giornata, eliminatorie – Eurovision Sport

10.00 Tuffi, Europei: piattaforma individuale 10m maschile, eliminatorie – Eurovision Sport

10.00 Scherma, Europei: sciabola maschile a squadre, eliminatorie fino alle semifinali – YouTube FIE Fencing Channel

11.30 Tennis, ATP 500 Halle: finali (1° match dalle 11.30 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, 2° match dalle 11.30 e non prima delle 14.00 Sinner-Hurkacz) – 14.00-16.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

11.55 Ciclismo, Campionati Italiani: prova in linea uomini élite – 16.00-18.15 Rai 2 HD, 15.45-17.45 eurosport.it, discovery+, 16.45-17.30 Eurosport 1 HD

12.00 Tennis, WTA 500 Berlino: semifinali e finali – 12.00-14.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, WTA 500 Bad Homburg: 1° turno (4° match dalle 12.00 Bronzetti-Vekic) – 15.00-18.00 Sky Sport 255, Sky Go, NOW

13.00 Tennis, WTA 250 Birmingham: finale – 13.00-15.00 Sky Sport 255, Sky Go, NOW

15.00 Tennis, ATP 500 Queen’s: finale (1° match dalle 15.00 Musetti-Paul) – 15.00-17.00 Sky Sport Arema, Sky Go, NOW

15.00 F1, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

15.15 Scherma, Europei: fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre, finali – Rai Play Sport 1, eurosport.it, discovery+, YouTube FIE Fencing Channel, 17.00 Eurosport 2 HD

15.30 Tuffi, Europei: trampolino sincro 3m maschile, finale – Eurovision Sport

15.30 Volley femminile, Nations League: finale, Italia-Giappone – DAZN, VBTV

16.30 Volley, Nations League: Italia-Turchia – DAZN, VBTV

17.20 Tuffi, Europei: piattaforma individuale 10m maschile, finale – Eurovision Sport

18.00 Nuoto, Settecolli: 3a giornata, finali – Rai Sport HD, RaiPlay

18.30 Nuoto, Europei: 7a giornata, finali – Eurovision Sport

19.00 Basket, amichevole: Italia-Georgia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europei: Svizzera-Germania – Rai 1 HD, Rai Play, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europei: Scozia-Ungheria – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Domenica 23 giugno

14:45 Motors2u Diretta Formula Uno Live, gara GP Spagna. Conducono Alice Liverani e Luca Preti su sport2u.tv