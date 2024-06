LIVE Musetti-Paul, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: in palio il prestigioso titolo londinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale dell’ATP 500 del Queen’s Club tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul.

Domenica di finali e, se ci aspettavamo in qualche modo che ci fosse Jannik Sinner (che comunque ha dovuto sudarsela), sicuramente è una sorpresa assoluta la presenza di Lorenzo Musetti. Quest’ultimo aveva iniziato il torneo prendendo un sonoro 6-1 contro il finalista in carica e testa di serie n.2, nonché campione uscente a Hertogenbosch Alex De Minaur. Da quel momento il torneo del n.25 del mondo virtuale è lievitato, e si è preso uno dei migliori risultati della carriera in uno dei tornei più prestigiosi dell’intero circuito ATP.

Secondo solo a Wimbledon come prestigio se si parla di tornei sull’erba, il torneo londinese ha un albo d’oro pieno di campioni, ultimo dei quali Carlos Alcaraz. Per iscriversi al club, Musetti dovrà superarsi una volta di più. Di fronte al toscano c’è il solidissimo americano Tommy Paul, che ha superato in tromba due dei giocatori più in forma del momento, vale a dire Jack Draper (6-3, 5-7, 6-4) e Sebastian Korda (6-4, 7-6). Dotato di un tennis pressoché completo e, apparentemente senza punti deboli, l’americano ha forse nella psicologia il punto debole. Tantissime volte, quando si è trovato a un passo da un traguardo importante, ha ceduto il passo.

Una vittoria significherebbe non solo alzare il trofeo più importante della carriera per Musetti, ma anche tornare ad affacciarsi alla top 20, che ormai manca da oltre un anno. Vincendo, il carrarino si porterebbe infatti al 21° posto virtuale, posizione che gli garantirebbe anche una testa di serie migliore di quella che avrebbe oggi nel torneo di Wimbledon (1-14 luglio). Insomma, sembra essere partita una nuova carriera per il 22enne azzurro!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale dell’ATP 500 del Queen’s Club tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul. Appuntamento alle ore 15, vi aspettiamo!!