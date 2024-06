LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: ultima giornata con Romanchuk

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della settima ed ultima giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga in corso a Belgrado (Serbia). Appuntamento conclusivo per ciò che riguarda la manifestazione continentale: per l’ultima danza nei Balcani, il programma di gara prevede ben dieci finali, le quali metteranno la parola fine sull’intera kermesse.

Dopo la giornata piovosa che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma di gara di ieri, quest’oggi ci sarà una prova in più rispetto al calendario originario. Infatti quest’oggi si svolgeranno i 1500 stile libero maschili, gara rinviata alle 18.10 della domenica odierna. Il favorito numero uno della competizione rimane Mykhailo Romanchuk: c’è attesa per vedere in azione l’ucraino nella distanza più lunga in vasca per comprendere le reali potenzialità del classe 1996 in vista di Parigi.

Nelle altre finali del giorno, attesa per Kristian Gkolomeev nei 50 stile libero uomini. Grande bagarre nei 100 dorso per la vittoria tra Apostolos Christou, Ksawery Masiuk ed Evangelos Makrygiannis. Barbora Seemanova ci riprova nei 400 stile libero femminile, lotta tra Ron Polonsky ed Hubert Kos nei 200 misti. Le restanti finali saranno i 50 rana femminili, i 200 farfalla donne, i 400 stile maschili e le due staffette 4×100 misti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della settima ed ultima giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga. Il via della fase finale del programma giornaliero è previsto per le 18.10.