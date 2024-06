LIVE Nuoto, Settecolli 2024 in DIRETTA: ultima giornata con Paltrinieri, Curtis e l’incognita Ceccon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2024, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia Giochi Olimpici in programma fra poco più di un mese. Quasi due anni dopo la grande festa dell’Europeo con la pioggia di medaglie per l’Italia, gli azzurri si ritrovano ancora qui, per il Trofeo Sette Colli, nella piscina dei trionfi al Foro Italico per lanciare la volata in vista di Parigi 2024, in concomitanza con il Campionato Europeo di Belgrado ma con un parterre di atleti da fare invidia a un Mondiale. Ai blocchi di partenza ci sono quasi 1000 atleti in rappresentanza di 51 nazioni.

Il Trofeo Settecolli rappresenta l’ultima opportunità per gli atleti italiani per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per le staffette con posti ancora disponibili, verranno considerate le migliori prestazioni cronometriche ottenute in finale A, a condizione che siano pari o inferiori all’Olympic Qualifying Time stabilito da World Aquatics per la partecipazione individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Si chiude l’edizione 2024 del meeting romano con una giornata densa di appuntamenti. Si parte con i 50 stile libero donne che vedono in vasca una delle grandi protagoniste della tre giorni romana, Sarah Sjoestroem. In casa Italia fari puntati su Sara Curtis, già qualificata per Parigi, in piena preparazione per gli Europei juniores ma competitiva nei 50. Si prosegue con i 200 dorso uomini. Ci sarà Thomas Ceccon che ha lasciato intuire che potrebbe puntare su questa gara a Parigi? Il dubbio verrà sciolto all’ultimo. Ultima chiamata per Matteo Restivo, che prova a staccare il pass olimpico e per un Lorenzo Mora, apparso non al meglio della forma nei giorni scorsi ma che ci proverà. Margherita Panziera si gioca tutto nei 200 dorso donne: le potenzialità per strappare il tempo di qualificazione per Parigi non mancano certo, bisognerà capire a che punto è con la condizione dopo un anno e mezzo di problemi fisici che non l’hanno mollata dopo il doppio oro continentale conquistato proprio al Foro Italico nel 2022.

Battaglia su altissimi livelli tra Ben Proud e Thomas Ceccon nei 50 farfalla con Korstanje e Peters che possono indubbiamente dire la loro in una gara che Ceccon potrebbe scegliere per non affaticarsi troppo a discapito dei 200 dorso. C’è Sara Franceschi al via nei 200 misti dove le due avversarie dell’azzurra sembrano poter essere le britanniche Wood e Walshe, stanti le assenze di Steenbergen e Ohashi. Poca, pochissima Italia nei 200 rana con qualche giovane azzurro interessnate che proverà a mettersi in mostra e con Corbeau e Kamminga che dovrebbero sistemare tra loro l’affare olandese. Assalto al pass olimpico per Martina Carraro e Francesca Fangio nella distanza dei 200 rana. La prima è vice-campionessa europea e ha puntato più sulla resistenza che sulla velocità (rinunciando ai 50), dopo aver fallito la qualificazione sui 100. E’ in forma e lo ha dimostrato nella distanza più breve. Non dovesse farcela questa potrebbe essere la sua ultima gara. La seconda non è andata lontano dal tempo limite a marzo e ci riproverà, visto che sta bene e può contare su un’ottima condizione.

Gli specialisti azzurri cercano l’acuto nei 200 stile libero, soprattutto in chiave staffetta 4×200 ma non tutti sono al meglio della condizione. Alessandro Ragaini non è dispiaciuto sui 200 farfalla ma è in piena preparazione visto che ha già il biglietto per Parigi, stessa cosa per Filippo Megli che a Riccione ha fallito il tempo limite per due centesimi ma si sta preparando come se fosse già qualificato. De Tullio, Di Cola, Ciampi si giocano il posto da titolare in staffetta. C’è una Simona Quadarella in gran forma nella sfida con Siobhan Haughey e con le brasiliane Roncatto e De Oliveira sulla distanza dei 400 stile libero. La chiusura è con i 200 misti uomini, con Alberto Razzetti che sfida gli specialisti britannici Dean e Litchfield e il giapponese Daiya Seto e i 200 misti donne con Sara Franceschi a caccia di un risultato convincente. Gregorio Paltrinieri mette a punto la condizione in un 1500 stile libero che si annunciano interessanti per la presenza dell’irlandese Daniel Wiffen, uno degli uomini da battere nella specialità.

Si comincia alle 9.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 18.00.